Общество

сегодня, 15:41

Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги

4 1107
#банкротство
Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги

На исполнении в Советском районном отделе УФССП России по Липецкой области находилось исполнительное производство в отношении должника АО «Липецкая ипотечная корпорация» в пользу государства, физических и юридических лиц. 

Как сообщили в Управлении ВССП по Липецкой области,  АО «ЛИК», созданное 2002 году осуществляло крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке. Общая сумма взыскания с должника АО «ЛИК» составила более 120 млн. руб., в том числе в пользу обманутых дольщиков в целях удовлетворения требований и защиты прав участников долевого строительства. 

Судебным приставом-исполнителем принят комплекс мер, направленный на полное и правильное исполнение решения суда. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих должнику. Также наложен арест на имущество, которое принадлежит должнику. На данный момент судебным приставом-исполнителем арестованы следующие объекты недвижимости: гостиница «Турист», расположенная на площади Петра Великого в г. Липецке и база отдыха «Аркадия», которая находится в Задонском районе Липецкой области.  На сегодняшний день произведена оценка данных объектов, и имущество, принадлежащее должнику, передается на принудительную реализацию для продажи на торгах.

После реализации арестованного имущества денежные средства будут перечислены на счета взыскателей. 
4 1107
#банкротство

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама Стифлера

4 минуты назад
Рублей сто может и наберете. С такой скоростью принятия решений далеко не уедешь. Частника как липку обдерут мгновенно, а тут годами тянут
ответить

Смотрящий

8 минут назад
Колесе - спустили! Видать не один копия - полковник Захарченко, потоптался в этом деле! Так что, товарисчи "Остались, ножки да рожки" И то верно ... Не в казну же государева сдавать ....
ответить

Все имущество

сегодня, 16:03
Вывели давно.
ответить

Серга

сегодня, 15:57
Че там выставлять то??? Уже все осноено и передано в нужном направлении
ответить

Еще в рубрике

«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
15
«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)

48 минут назад

Общество
В Липецке обкатывают московские трамваи
#трамвай
20
В Липецке обкатывают московские трамваи

сегодня, 15:55

Общество
На 12 улицах отключат воду
#отключение воды
На 12 улицах отключат воду

сегодня, 15:39

Общество
Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет
#отключение света
Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет

сегодня, 14:28

Общество
За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор
#Приставы #ГИБДД #штрафы
20
За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор

сегодня, 14:26

Общество
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться
#граффити #"Соколы России"
48
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться

сегодня, 13:23

Общество