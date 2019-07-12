сегодня, 15:41
Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги
На исполнении в Советском районном отделе УФССП России по Липецкой области находилось исполнительное производство в отношении должника АО «Липецкая ипотечная корпорация» в пользу государства, физических и юридических лиц.
Судебным приставом-исполнителем принят комплекс мер, направленный на полное и правильное исполнение решения суда. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих должнику. Также наложен арест на имущество, которое принадлежит должнику. На данный момент судебным приставом-исполнителем арестованы следующие объекты недвижимости: гостиница «Турист», расположенная на площади Петра Великого в г. Липецке и база отдыха «Аркадия», которая находится в Задонском районе Липецкой области. На сегодняшний день произведена оценка данных объектов, и имущество, принадлежащее должнику, передается на принудительную реализацию для продажи на торгах.
После реализации арестованного имущества денежные средства будут перечислены на счета взыскателей.
Мама Стифлера
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Серга