Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги

На исполнении в Советском районном отделе УФССП России по Липецкой области находилось исполнительное производство в отношении должника АО «Липецкая ипотечная корпорация» в пользу государства, физических и юридических лиц.

Как сообщили в Управлении ВССП по Липецкой области, АО «ЛИК», созданное 2002 году осуществляло крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке. Общая сумма взыскания с должника АО «ЛИК» составила более 120 млн. руб., в том числе в пользу обманутых дольщиков в целях удовлетворения требований и защиты прав участников долевого строительства.



Судебным приставом-исполнителем принят комплекс мер, направленный на полное и правильное исполнение решения суда. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих должнику. Также наложен арест на имущество, которое принадлежит должнику. На данный момент судебным приставом-исполнителем арестованы следующие объекты недвижимости: гостиница «Турист», расположенная на площади Петра Великого в г. Липецке и база отдыха «Аркадия», которая находится в Задонском районе Липецкой области. На сегодняшний день произведена оценка данных объектов, и имущество, принадлежащее должнику, передается на принудительную реализацию для продажи на торгах.



После реализации арестованного имущества денежные средства будут перечислены на счета взыскателей.

