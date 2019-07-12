Общество

сегодня, 15:39

На 12 улицах отключат воду

935
#отключение воды
На 12 улицах отключат воду
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
13 июля с 10:00 до 20:00 по ул. Студенческий городок, 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 16а; 17; 22; 24; 23; 26.

15 июля с 09:00 до 24:00 в мкр.20, 21, 16, 25. ул. Советская, ул. 8 Марта, ул. Горького, ул. Неделина, ул. Первомайская, ул. Толстого, пр. Победы, 134/1 (АЗС).

16 июля с 10:00 до 20:00 по ул. Киевская, 34, 36, 41. ул. Депутатская,51а, 55б, 53, 53а, 55а, 55, 61, 61б, 57, 61а, 65, 63, 80, 81, 78, 52, 54, 56, ЦТП ПАО «Квадра» ул. Депутатская,53а, ул. Индустриальная,1, 2, 4.

Подвоз воды по заявкам жителей, сообщили в АО ЛГЭК.

935
#отключение воды

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
15
«Приятно, когда мой внедорожник утопает в зелени на детской площадке» (ФОТО)

48 минут назад

Общество
В Липецке обкатывают московские трамваи
#трамвай
20
В Липецке обкатывают московские трамваи

сегодня, 15:55

Общество
Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги
#банкротство
4
Имущество АО «ЛИК» выставляют на торги

сегодня, 15:41

Общество
Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет
#отключение света
Из-за опиловки деревьев на нескольких улицах Липецка отключат свет

сегодня, 14:28

Общество
За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор
#Приставы #ГИБДД #штрафы
20
За долги по штрафам ГИБДД у жителя Волово арестовали… телевизор

сегодня, 14:26

Общество
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться
#граффити #"Соколы России"
48
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться

сегодня, 13:23

Общество