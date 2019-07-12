На 12 улицах отключат воду

В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

13 июля с 10:00 до 20:00 по ул. Студенческий городок, 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 16а; 17; 22; 24; 23; 26.



15 июля с 09:00 до 24:00 в мкр.20, 21, 16, 25. ул. Советская, ул. 8 Марта, ул. Горького, ул. Неделина, ул. Первомайская, ул. Толстого, пр. Победы, 134/1 (АЗС).



16 июля с 10:00 до 20:00 по ул. Киевская, 34, 36, 41. ул. Депутатская,51а, 55б, 53, 53а, 55а, 55, 61, 61б, 57, 61а, 65, 63, 80, 81, 78, 52, 54, 56, ЦТП ПАО «Квадра» ул. Депутатская,53а, ул. Индустриальная,1, 2, 4.



Подвоз воды по заявкам жителей, сообщили в АО ЛГЭК.



