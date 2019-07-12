Общество
39 минут назад
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться
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Официальное открытие граффити – в День города
Несмотря на то, что граффити еще не завершено, картина на торцевой стене дома №3Б на пл. Победы уже привлекает внимание липчан. Прохожие делают селфи, фотографируют рисунок с тремя самолетами пилотажной группы «Соколы России».
Члены творческой коллаборации Treaph19 из Black Star работают на панорамой с утра до вечера, несмотря ни на какие сюрпризы погоды - рисунок выполняют специальной суперстойкой краской.
Для граффити художники привезли целую «ГАЗель» краски, примерно 600 баллонов по 400 мл. Авторы граффити заверяют, что рисунок не потеряет яркости и четкости как минимум пять лет.
Полное завершение картина обретет к 19 июля.
Члены творческой коллаборации Treaph19 из Black Star работают на панорамой с утра до вечера, несмотря ни на какие сюрпризы погоды - рисунок выполняют специальной суперстойкой краской.
Для граффити художники привезли целую «ГАЗель» краски, примерно 600 баллонов по 400 мл. Авторы граффити заверяют, что рисунок не потеряет яркости и четкости как минимум пять лет.
Полное завершение картина обретет к 19 июля.
10 568
Липчанка
Ну,
Лавочкин
Липчанка
Липчанин
Юрок Алтушок.
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матвей