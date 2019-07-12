Общество

39 минут назад

Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться

10 568
#граффити #"Соколы России"
3
Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться

Официальное открытие граффити – в День города

Несмотря на то, что граффити еще не завершено, картина на торцевой стене дома №3Б на пл. Победы уже привлекает внимание липчан. Прохожие делают селфи, фотографируют рисунок с тремя самолетами пилотажной группы «Соколы России».

Члены творческой коллаборации Treaph19 из Black Star работают на панорамой с утра до вечера, несмотря ни на какие сюрпризы погоды -  рисунок выполняют специальной суперстойкой краской.

Для граффити художники привезли целую «ГАЗель» краски, примерно 600 баллонов по 400 мл. Авторы граффити заверяют, что рисунок не потеряет яркости и четкости как минимум пять лет.

Полное завершение картина обретет к 19 июля.

10 568
#граффити #"Соколы России"
3

Комментарии (10)

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Липчанка

3 минуты назад
Во дворе этого дома уже много лет огромная глубокая лужа. Причем она никогда почти не высыхает. Там одно время даже утки плавали. ВОПРОС: на газель краски деньги есть, а на ремонт ливневки нет? Может быть сначала надо умыться, а уже потом губы красить?
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Ну,

3 минуты назад
а на пл.,,авиаторов,, надо к тебе ВОВ.
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Лавочкин

6 минут назад
Хотелось бы сказать путинской хунте - руки прочь от заслуг советской власти!
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Липчанка

13 минут назад
Очень красиво! Какие талантливые!
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Липчанин

14 минут назад
Вот это настоящее граффити!!! Красиво. Молодцы ребята! Побольше бы таких работ !
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
Большинство населения Липецкой области сводят концы с концами, а они сэлфи. Займитесь реальными делами боссы.
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Пикассо

25 минут назад
посмотрим через сколько времени жертвы ЕГЭ и АУЕ с диагнозом "полный пипецк головного мозга" измалюют нижнюю часть на уровне 1 этажа.
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Ник

26 минут назад
На заметку всем путинским патриотам и фанатам армейской службы. РФ снова предала своего гражданина, отдавшего за нее жизнь. Пешков Олег, убитый турецкими военными, на кладбище. С-400 в Анкаре. Это все что нужно знать об этой стране.
ответить

......

29 минут назад
Дом 3А, неучи
ответить

матвей

34 минуты назад
КЛАСС ! ЗДОРОВО.
ответить

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