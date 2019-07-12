Самолетами «Соколов России» на стене липецкого дома уже можно любоваться

Официальное открытие граффити – в День города

Несмотря на то, что граффити еще не завершено, картина на торцевой стене дома №3Б на пл. Победы уже привлекает внимание липчан. Прохожие делают селфи, фотографируют рисунок с тремя самолетами пилотажной группы «Соколы России».



Члены творческой коллаборации Treaph19 из Black Star работают на панорамой с утра до вечера, несмотря ни на какие сюрпризы погоды - рисунок выполняют специальной суперстойкой краской.



Для граффити художники привезли целую «ГАЗель» краски, примерно 600 баллонов по 400 мл. Авторы граффити заверяют, что рисунок не потеряет яркости и четкости как минимум пять лет.



Полное завершение картина обретет к 19 июля.



