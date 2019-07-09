Общество

10 минут назад

14 лет заключения получил виновник гибели малолетнего ребенка

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Левобережным районным судом Липецка постановлен приговор по резонансному уголовному делу, возбужденному по факту причинения малолетнему ребенку тяжких телесных повреждений, от которых он скончался.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, ранее неоднократно судимый, в т.ч. за совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.162 УК РФ и п. «з» ч.2 т.105 УК РФ к 16 годам 6 месяцам лишения свободы, после отбытия наказания проживал с сожительницей и ее малолетними детьми.

9 июля 2018 года, оставшись дома с мальчиком, осознавая, что тот в силу возраста и своей беспомощности, не может оказать ему сопротивление,мужчина избил его, нанеся не менее девяти ударов по голове и телу ребенка.

В результате избиения ребенку были причинены многочисленные травмы, от которых он скончался спустя несколько дней.

В ходе расследования уголовного дела подсудимому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия и судебного заседания он неоднократно менял показания, выдвигая различные версии произошедшего.

Однако квалифицированная работа государственных обвинителей позволила суду прийти к выводу о доказанности предъявленного обвинения и назначить подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Комментарии (1)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
Ну судите и не судимы будете!
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