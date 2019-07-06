Происшествия

18 минут назад

Двое липчан задержаны за наркоторговлю

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#наркотики
Двое липчан задержаны за наркоторговлю

В Липецке полицейские задержали двух безработных, которых подозревают в торговле наркотиками растительного происхождения.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,  полицейские установили, что наркосодержащие растения задержанные выращивали в домашних условиях.

При проведении комплекса следственных действий в автомобиле одного из задержанных обнаружено 30 граммов наркотиков, а дома у другого более 100 грамм запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Задержанные заключены под стражу.

75
#наркотики

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