Происшествия

сегодня, 07:37

В поселке Матырский взрывом разнесло частный дом

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#газ #взрыв
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В поселке Матырский взрывом разнесло частный дом

Пострадал один человек.

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Сегодня утром в поселке Матырский на улице Дальней взрывом разрушен частный одноэтажный дом. За взрывом последовал пожар.

- В результате хлопка, предварительно газовоздушной смеси, в частном одноэтажном дачном доме площадью 10 на 5 метров произошло частичное обрушение кровли с последующим горением, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушили два отделения пожарных. Возгорание уже локализовано.

Во время пожара получил ожоги находившийся в доме мужчина, пожарные передали его врачам "скорой помощи".

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#газ #взрыв
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Комментарии (4)

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Sibas

13 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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фсб

18 минут назад
рулит
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Гость

19 минут назад
Ну понятно, газовые баллоны для отопления.. И видимо не один
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Алкан с пятнадцатого

36 минут назад
Кто-то с разливного пива пёрнул.
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