В поселке Матырский взрывом разнесло частный дом

Пострадал один человек.

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Сегодня утром в поселке Матырский на улице Дальней взрывом разрушен частный одноэтажный дом. За взрывом последовал пожар.



- В результате хлопка, предварительно газовоздушной смеси, в частном одноэтажном дачном доме площадью 10 на 5 метров произошло частичное обрушение кровли с последующим горением, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушили два отделения пожарных. Возгорание уже локализовано.



Во время пожара получил ожоги находившийся в доме мужчина, пожарные передали его врачам "скорой помощи".



