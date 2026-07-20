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1353
20.07.2026 13:45
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Липчанин сам раскрыл кражу, найдя свои вещи на скупке металлолома

Заработав 500 рублей, 37-летний подозреваемый в краже может сесть на пять лет.

Невиданную активность проявил липчанин, со двора которого в Левобережном округе этой весной украли металлические трубы и кровать. Уже на следующий день мужчина нашел пропажу на скупке металлолома, а также подсказал оперативникам уголовного розыска, где у кого из жителей улицы имеются камеры наблюдения, просмотр которых помог в установлении вора.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, благодаря такой активности потерпевшего полицейские практически сразу вышли на 37-летнего ранее судимого подозреваемого. Он подрабатывал сбором металлолома. Но на этот раз сработал себе в убыток.

Оказалось, трубы и кровать стоимостью более 10 тысяч рублей он сдал в пункт приёма лома менее чем за 1/20 их рыночной цены. Заработав 500 рублей, мужчина ещё и стал фигурантом уголовного дела о краже с причинением значительного ущерба (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ). Санкции вменяемой ему статьи — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (1)

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Пуаро
20.07.2026 17:35
отдыхает... Скоро всё сами будем делать.
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