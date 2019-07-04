Общество

37 минут назад

Липецкое мясо оказалось зараженным кишечной палочкой

5 880
#пробы #мясо
Липецкое мясо оказалось зараженным кишечной палочкой

В свинине и говядине также нашли микроорганизмы.

Сотрудники отдела микробиологических исследований Липецкой испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 14 образцов мяса в рамках пищевого мониторинга. Результаты экспертизы показали несоответствие предъявляемым требованиям к продукции во всех образцах, сообщает ведомство.  Так, в пробах охлажденной говядины и свинины были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в свинине нашли листерии.

Информация об обнаружении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов передана в Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. Как отметили в ведомстве, по факту выявленных нарушений будет организована внеплановая выездная проверка с уточнением обстоятельств выпуска в обращение некачественной и опасной продукции и принятие мер в соответствии с действующих законодательством РФ. Небезопасная продукция будет ограничена в обороте.

Следует отметить, что листерия представляет большую опасность для здоровья людей, являясь возбудителем опасного инфекционного заболевания – листериоза. Заболевание характеризуется тяжелым течением. Человек чаще всего заражается листериозом через продукты животного происхождения, употребляя их в пищу без должной термической обработки.
5 880
#пробы #мясо

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бывалый

18 минут назад
Производителей озвучьте, пожалуйста.
ответить

ПУТИН

18 минут назад
русский народ и такое сожрет
ответить

Жители

26 минут назад
Где продаваться?может пол города заражено
ответить

Опасение

27 минут назад
http://65.rospotrebnadzor.ru/faq/80205/
ответить

Опасение

32 минуты назад
Назвали бы хоть места их продажи - может, людям уже пора принимать меры по лечению!
ответить

Еще в рубрике

В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»
#клумба #вандалы #защита
В Усманском районе голубые ели посадили за «колючку»

2 минуты назад

Общество
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан
#пропавшие без вести
Семья потерявшейся пенсионерки благодарит неравнодушных липчан

3 минуты назад

Общество
Школу на Манеже откроют не раньше зимы
#Евгения Уваркина #школа #строительство
24
Школу на Манеже откроют не раньше зимы

53 минуты назад

Общество
Прокуратура области: очередь в поликлинику была вызвана сбоем в работе компьютера
#медицина
15
Прокуратура области: очередь в поликлинику была вызвана сбоем в работе компьютера

55 минут назад

Общество
Бунинские аллеи благоустроят к ноябрю
#благоустройство #тендер
6
Бунинские аллеи благоустроят к ноябрю

сегодня, 14:18

Общество
МакSим поблагодарила липчанина за песню
#песня #кавер
11
МакSим поблагодарила липчанина за песню

сегодня, 12:14

Общество