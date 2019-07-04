Липецкое мясо оказалось зараженным кишечной палочкой

В свинине и говядине также нашли микроорганизмы.

Сотрудники отдела микробиологических исследований Липецкой испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 14 образцов мяса в рамках пищевого мониторинга. Результаты экспертизы показали несоответствие предъявляемым требованиям к продукции во всех образцах, сообщает ведомство. Так, в пробах охлажденной говядины и свинины были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в свинине нашли листерии.



Информация об обнаружении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов передана в Управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. Как отметили в ведомстве, по факту выявленных нарушений будет организована внеплановая выездная проверка с уточнением обстоятельств выпуска в обращение некачественной и опасной продукции и принятие мер в соответствии с действующих законодательством РФ. Небезопасная продукция будет ограничена в обороте.



Следует отметить, что листерия представляет большую опасность для здоровья людей, являясь возбудителем опасного инфекционного заболевания – листериоза. Заболевание характеризуется тяжелым течением. Человек чаще всего заражается листериозом через продукты животного происхождения, употребляя их в пищу без должной термической обработки.