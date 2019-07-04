Общество

59 минут назад

«Точка зрения»: Когда закончится вакханалия в строительно-архитектурной политике Липецка?

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#архитектура #Сергей Сошников #Сергей Толчеев #облик Липецка #Евгения Уваркина #Нижний парк
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«Точка зрения»: Когда закончится вакханалия в строительно-архитектурной политике Липецка?

Что хотят донести до мэра Липецка Евгении Уваркиной архитекторы, художники и просто неравнодушные люди?

Когда местная власть выполнит требование федерального законодательства и рекомендации президента о разделении постов главного архитектора и строителя города?

Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с председателем правления Липецкой организации «Союз архитекторов России», почетным архитектором России - Сергеем Сошниковым и председателем правления Липецкой областной организации «Союз художников России» - Сергеем Толчеевым.

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#архитектура #Сергей Сошников #Сергей Толчеев #облик Липецка #Евгения Уваркина #Нижний парк
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