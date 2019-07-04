«Точка зрения»: Когда закончится вакханалия в строительно-архитектурной политике Липецка?

Что хотят донести до мэра Липецка Евгении Уваркиной архитекторы, художники и просто неравнодушные люди?

Когда местная власть выполнит требование федерального законодательства и рекомендации президента о разделении постов главного архитектора и строителя города? Об этом говорим сегодня в программе «Точка зрения» с председателем правления Липецкой организации «Союз архитекторов России», почетным архитектором России - Сергеем Сошниковым и председателем правления Липецкой областной организации «Союз художников России» - Сергеем Толчеевым.