Общество
41 минуту назад
Водитель белого «Ниссана» трижды за минуту нарушил правила движения
14 552
Автомобилист игнорировал требования разметки.
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Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись видеорегистратора, сделанную сегодня утром. На записи серия нарушений требований разметки, которые допустил водитель белого «Ниссана». Человек за рулем иномарки трижды за минуту — по пути от выезда с Опытной Станции до перекрестка кольца Трубного завода — нарушил правила дорожного движения.
Добавим, что нарушение требований разметки наказывается административным штрафом в размере до 1 500 рублей.
Добавим, что нарушение требований разметки наказывается административным штрафом в размере до 1 500 рублей.
14 552
Житель
Житель
МИРОТВОРЕЦ
МИРОТВОРЕЦ
тото
нет
да!
Прикол
Ниссан
Путин вова