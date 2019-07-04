Водитель белого «Ниссана» трижды за минуту нарушил правила движения

Автомобилист игнорировал требования разметки.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись видеорегистратора, сделанную сегодня утром. На записи серия нарушений требований разметки, которые допустил водитель белого «Ниссана». Человек за рулем иномарки трижды за минуту — по пути от выезда с Опытной Станции до перекрестка кольца Трубного завода — нарушил правила дорожного движения.



Добавим, что нарушение требований разметки наказывается административным штрафом в размере до 1 500 рублей.