Общество

41 минуту назад

Водитель белого «Ниссана» трижды за минуту нарушил правила движения

14 552
#нарушение ПДД
1
Водитель белого «Ниссана» трижды за минуту нарушил правила движения

Автомобилист игнорировал требования разметки.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию запись видеорегистратора, сделанную сегодня утром. На записи серия нарушений требований разметки, которые допустил водитель белого «Ниссана». Человек за рулем иномарки трижды за минуту — по пути от выезда с Опытной Станции до перекрестка кольца Трубного завода — нарушил правила дорожного движения.

Добавим, что нарушение требований разметки наказывается административным штрафом в размере до 1 500 рублей.
14 552
#нарушение ПДД
1

Комментарии (14)

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Житель

2 минуты назад
Да и третье нарушение тоже повторил. Какой активист хренов.
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Житель

6 минут назад
А во время второго нарушения, ты сам то как объехал тот автомобиль (0:36с), или ты на оке ехал, что поместился не заехав на сплошную. В своих глазах кирпич и не увидел.
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МИРОТВОРЕЦ

12 минут назад
владелец видео ригистратора ЧИТАТЕЛЬ город48
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МИРОТВОРЕЦ

12 минут назад
какой же ты конченый ущербны
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тото

14 минут назад
Всем недовольным стукачём, валите лесом.Если вам нравится то,что о вас вытирают ноги.Такие любители сэкономить время и топливо. То живите с этим.Убогие. В магазине вы его вперед на кассе не пропустите.
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нет

14 минут назад
А вот мне интересно!Регик прям святой,наверное всегда ездит по правилам?А потом как попадет скажет:"бывает,а вы прям быстрей в интернет выкладывать"
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да!

19 минут назад
А город все краснее и краснее!
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Прикол

21 минуту назад
А то, что грузовичок разделительную полосу пересек во встречном направлении это норм?)))) Походу этот "Жук" перед тем как попасть в объектив подрезал "Читателя" город 48, ну или еще что то. И причем здесь армия России? может это старый знакомый? Вообще то пересечение разделительной полосы грузовичком, да еще и во встречном направлении, куда более серьезное нарушение! И это лично мне в глаза бросилось намного больше, чем то о чем тут написали)))) бред какой то.... или заказуха на этого ЖУКА "перешел дорогу" где-то по видимому
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Ниссан

25 минут назад
Уважаемый, это вам нужно опыта поднабраться, не волнуйтесь это с годами приходит
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Путин вова

26 минут назад
Уважаемый, соси куй
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