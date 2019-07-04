Происшествия
31 минуту назад
70-летний инвалид II группы чуть не зарезал 72-летнего собутыльника
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3 июля в областную клиническую больницу доставили 72-летнего пенсионера с ножевым ранением грудной клетки. Полицейские опросили его и задержали знакомого раненого.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан 70-летний пенсионер, инвалид II группы. Причиной поножовщины стала пьяная ссора.
Проверку проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан 70-летний пенсионер, инвалид II группы. Причиной поножовщины стала пьяная ссора.
Проверку проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.
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