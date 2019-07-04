Происшествия

31 минуту назад

70-летний инвалид II группы чуть не зарезал 72-летнего собутыльника

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#поножовщина
70-летний инвалид II группы чуть не зарезал 72-летнего собутыльника
3 июля в областную клиническую больницу доставили 72-летнего пенсионера с ножевым ранением грудной клетки. Полицейские опросили его и задержали знакомого раненого. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан 70-летний пенсионер, инвалид II группы. Причиной поножовщины стала пьяная ссора.

Проверку проводит ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.

185
#поножовщина

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