Общество
11 минут назад
«Бунинский вокзал» в Ельце вандалы растаскивают по дощечке, по брёвнышку
Еще на один объект культурного наследия в Липецкой области может стать меньше
Это уже звучит как сводки фронтов. Не проходит и месяца, чтобы не пришло сообщение о разрушении достопримечательностей в Липецкой области. Разрушенная колокольня Владимирской церкви в Ельце, водонапарная башня во Льве-Тостом, колокольня-«минарет» в Ивановке Добринского района …
И вот очередной крик души из Ельца в соцсетях. Автор – координатор «Том Сойер Фест» в Ельце Серафима Колесникова.
«150-летие Ивана Бунина в 2020-м в России отметят на госуровне" или "Дом до юбилея точно не доживет» - пишет Серафима Колесникова.
«В центре Ельца сохранился заброшенный Сызрань-Вяземский вокзал. Именно тот вокзал, пассажирский, на который прибывал Иван Бунин. Всего вокзалов в начале ХХ века было 5! При вокзалах были также железнодорожные "городки", где находились дома служащих станции.
В Ельце почти не сохранилось примеров застройки этих Ж.Д.комплексов. На той же Сызрань-Вяземской улице из целого комплекса домов осталось лишь три (остальные были снесены в разное время). Эти три дома признаны аварийными. В двух домах люди продолжают жить, ухаживать за домами по мере сил, разбивают огороды, полисадники, наслаждаются жизнью на своей земле и отказываются переезжать в "скворечники", которые им предлагают. Дома на самом деле очень крепкие, и если их специально не разрушать - простоят ещё много десятков лет. Один из домов - номер 4 - (возможно, дом начальника станции) расселили осенью 2018 года, люди попросили себе квартиры. Дом удивительной красоты, большой и приятный. В основе его строительства лежат типовые проекты зданий железнодорожного ведомства конца ХIХ века, когда наиболее активно развивались железные дороги. До мая 2019 года здание стояло в хорошем состоянии, было закрыто и можно было хоть как-то надеяться на то, что дом заживет, если у него появятся умные заботливые хозяева. В течение последних двух месяцев с него полностью сняли кровлю, сорвали все полы, разрушили печи. Следующим этапом будет разборка стропильной системы, видимо. Без кровли деревянный дом неминуемо быстро погибает.
Между тем все здания Сызрань-Вяземского комплекса - выявленные объекты культурного наследия, охраняются государством и представляют безусловный архитектурно-исторический интерес как образцы составляющих зданий комплекса железнодорожных "городков" конца ХIХ - начала ХХ века, находящихся при станции.
Через год 150-летие Ивана Бунина.
Будем праздновать его на пепелище и руинах того, что видел, описывал и так любил Иван Алексеевич?
Забыла добавить, что Липецкая область лидирующая по расселению из "аварийного" жилья»
Пост Серафимы в соцсетях дошел до Госдирекции по охране объектов культурного наследия региона. Госдирекция, в свою очередь, обратилась в управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Как сообщил GOROD48 начальник управления объектов культурного наследия Липецкой области Игорь Маленко, письмо Госдирекции в управлении получили, и сейчас устанавливается собственник здания, которому будет выдано предписание о соблюдение правил охраны объекта. В дальнейшем – поиск инвестора, который возьмется за восстановление здания.
- Но на данном этапе нужно хотя бы частично законсервировать объект, забить окна железом, укрыть крышу, чтобы здание не растаскивали по дощечке. Хотя, непонятно, кому нужны старые доски? Но, увы, как только ветхий дом расселяется, он становится объектом для разворовывания вандалами. И, опять же, увы, взывать к культуре местных жителей не всегда дает результат. В этом мы убедились во время восстановления древних плитуаров в Ельце. Для одних это старина и память, для других – «ходить – ноги ломать» и «коляску не провезти», - сообщил GOROD48 Игорь Маленко и пообещал, что уже связывается с мэрией Ельца по вопросу консервации объекта.
Фото Серафимы Колесниковой
И вот очередной крик души из Ельца в соцсетях. Автор – координатор «Том Сойер Фест» в Ельце Серафима Колесникова.
«150-летие Ивана Бунина в 2020-м в России отметят на госуровне" или "Дом до юбилея точно не доживет» - пишет Серафима Колесникова.
«В центре Ельца сохранился заброшенный Сызрань-Вяземский вокзал. Именно тот вокзал, пассажирский, на который прибывал Иван Бунин. Всего вокзалов в начале ХХ века было 5! При вокзалах были также железнодорожные "городки", где находились дома служащих станции.
В Ельце почти не сохранилось примеров застройки этих Ж.Д.комплексов. На той же Сызрань-Вяземской улице из целого комплекса домов осталось лишь три (остальные были снесены в разное время). Эти три дома признаны аварийными. В двух домах люди продолжают жить, ухаживать за домами по мере сил, разбивают огороды, полисадники, наслаждаются жизнью на своей земле и отказываются переезжать в "скворечники", которые им предлагают. Дома на самом деле очень крепкие, и если их специально не разрушать - простоят ещё много десятков лет. Один из домов - номер 4 - (возможно, дом начальника станции) расселили осенью 2018 года, люди попросили себе квартиры. Дом удивительной красоты, большой и приятный. В основе его строительства лежат типовые проекты зданий железнодорожного ведомства конца ХIХ века, когда наиболее активно развивались железные дороги. До мая 2019 года здание стояло в хорошем состоянии, было закрыто и можно было хоть как-то надеяться на то, что дом заживет, если у него появятся умные заботливые хозяева. В течение последних двух месяцев с него полностью сняли кровлю, сорвали все полы, разрушили печи. Следующим этапом будет разборка стропильной системы, видимо. Без кровли деревянный дом неминуемо быстро погибает.
Между тем все здания Сызрань-Вяземского комплекса - выявленные объекты культурного наследия, охраняются государством и представляют безусловный архитектурно-исторический интерес как образцы составляющих зданий комплекса железнодорожных "городков" конца ХIХ - начала ХХ века, находящихся при станции.
Через год 150-летие Ивана Бунина.
Будем праздновать его на пепелище и руинах того, что видел, описывал и так любил Иван Алексеевич?
Забыла добавить, что Липецкая область лидирующая по расселению из "аварийного" жилья»
Пост Серафимы в соцсетях дошел до Госдирекции по охране объектов культурного наследия региона. Госдирекция, в свою очередь, обратилась в управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.
Как сообщил GOROD48 начальник управления объектов культурного наследия Липецкой области Игорь Маленко, письмо Госдирекции в управлении получили, и сейчас устанавливается собственник здания, которому будет выдано предписание о соблюдение правил охраны объекта. В дальнейшем – поиск инвестора, который возьмется за восстановление здания.
- Но на данном этапе нужно хотя бы частично законсервировать объект, забить окна железом, укрыть крышу, чтобы здание не растаскивали по дощечке. Хотя, непонятно, кому нужны старые доски? Но, увы, как только ветхий дом расселяется, он становится объектом для разворовывания вандалами. И, опять же, увы, взывать к культуре местных жителей не всегда дает результат. В этом мы убедились во время восстановления древних плитуаров в Ельце. Для одних это старина и память, для других – «ходить – ноги ломать» и «коляску не провезти», - сообщил GOROD48 Игорь Маленко и пообещал, что уже связывается с мэрией Ельца по вопросу консервации объекта.
Фото Серафимы Колесниковой