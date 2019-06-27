Общество

21 минуту назад

Жильцы многоэтажки остались без газа

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#газ #ЖКХ
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Жильцы многоэтажки остались без газа

Оплата ресурса не гарантирует его доступность.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена, жительница дома №47 по проспекте 60 лет СССР. Женщина сообщила, что в ее доме внезапно прекратили подачу газа. Об этом жильцов многоэтажки уведомила обслуживающая дом УК «Октябрьская». На дверях подъезда появилось объявление с просьбой за информацией обращаться к газовщикам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк», управляющая компания разорвала с компанией договоры на обслуживание всех домов. Но в силе остались контракты на обслуживание некоторых квартир. При проверке исправности оборудования газовщики нашли утечки и принялись их устранять.

- 14 июня филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» получил от ГУК «Октябрьская» уведомление о расторжении договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) в обслуживаемых УК домах. При этом договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) у собственников квартир этих многоэтажек заключены с филиалом АО «Газпром газораспределение Липецк», - рассказала советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Липецк» по связям с общественностью и СМИ Татьяна Семенова. - 26 июня специалисты филиала проводили плановое обслуживание в квартирах. Выяснилось, что уличный кран на вводе в подъезд №3 негерметичен. Обнаружилась и утечка газовых сетей после крана на вводе в подъезде №2. Соответственно, подача газа в эти подъезды была приостановлена до устранения проблемы. Все работы по замене крана на вводе в подъезд №3 были проведены специалистами компании сегодня в первой половине дня. В подъезде №2 работы должна вести специализированная организация, с которой у ГУК «Октябрьская» заключен договор на ТО ВДГО. Возобновление подачи газа будет произведено после подтверждения специализированной организацией, с которой у ГУК «Октябрьская» заключен договор на ТО ВДГО, технической готовности сетей к приему газа.

Как сообщили GOROD48 в администрации ГУК «Октябрьская», ситуация уже разрешена. Поставка ресурса возобновится.
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#газ #ЖКХ
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Комментарии (1)

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Дед Михайло

3 минуты назад
Переходите на дрова дом целе будет не взорвется от газа Миллера (фашиста).
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