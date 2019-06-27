Липчане стали свидетелями бурного скандала из-за ста рублей

В салоне сотовой связи на проспекте Победы произошел конфликт, который потребовал вмешательства полиции.

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Днем 26 июня у салона сотовой связи на проспекте Победы в Липецке прохожие заметили женщину с чемоданом, которую пытались остановить полицейские. При этом, женщина покалывала на салон сотовой связи и кричала о каких-то ста рублях.



Оказалось, что на улицу вышли участницы скандала, начашегося в салоне сотовой связи.



Как стало известно GOROD48, в салон пришла женщина, которая внесла через его терминал 100 рублей на свой телефонный номер, но деньги так и не поступили. После разговора стало понятно, что женщина просто ошиблась при наборе номера телефона. Но для возврата денег был нужен чек, а терминал его не выдал.



В салоне разгорелся нешуточный конфликт: в стороны полетел дорогостоящий товар, а одну из продавщиц, по неподтвержденным данным, якобы даже укусили. Потери понесла и 61-летняя липчанка - оказалась сломана ручка ее чемодана: женщина зашла в салон по дороге на вокзал. Успокаивать участников спора пришлось полицейским.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по факту инцидента проводят сотрудники отдела полиции №3. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям 61-летней липчанки.



