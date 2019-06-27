Происшествия

30 минут назад

Липчане стали свидетелями бурного скандала из-за ста рублей

6 741
#конфликт
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Липчане стали свидетелями бурного скандала из-за ста рублей

В салоне сотовой связи на проспекте Победы произошел конфликт, который потребовал вмешательства полиции.

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Днем 26 июня у салона сотовой связи на проспекте Победы в Липецке прохожие заметили женщину с чемоданом, которую пытались остановить полицейские. При этом, женщина покалывала на салон сотовой связи и кричала о каких-то ста рублях. 

Оказалось, что на улицу вышли участницы скандала, начашегося в салоне сотовой связи.

Как стало известно GOROD48, в салон пришла женщина, которая внесла через его терминал 100 рублей на свой телефонный номер, но деньги так и не поступили. После разговора стало понятно, что женщина просто ошиблась при наборе номера телефона. Но для возврата денег был нужен чек, а терминал его не выдал.

В салоне разгорелся нешуточный конфликт: в стороны полетел дорогостоящий товар, а одну из продавщиц, по неподтвержденным данным, якобы даже укусили. Потери понесла и 61-летняя липчанка - оказалась сломана ручка ее чемодана: женщина зашла в салон по дороге на вокзал.  Успокаивать участников спора пришлось полицейским.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверку по факту инцидента проводят сотрудники отдела полиции  №3. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям 61-летней липчанки.

6 741
#конфликт
2

Комментарии (6)

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Kot Begemot

4 минуты назад
Полисмент работает как школота какая-то. Пздц
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Мозги шимпанзе

6 минут назад
Это результат цифровых технологи примера Медведева . Какие на хрен терминалы и технологии колхозному быдлу ! Только квитанции от руки написаные и телефоны Смольного 1917г.
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жуть-жуткая!

7 минут назад
Совсем люди рассудка лишились- сама неправильно номер телефона на терминале набрала, а претензии к продавцам салона предъявляет. В 61 год- это уже старческий маразм....
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Корректор

15 минут назад
"женщина ПОКАЛЫВАЛА на салон сотовой связи". Тексты свои проверять надо!!!
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Вот как

16 минут назад
Народ голодал, то ли ещё будет !, ещё Через пол года путинского режима начнутся серьезные баталии
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МИРОТВОРЕЦ

17 минут назад
да вы что ..... вот это новость ..... достойная новость ГОРОД 48 ..... могут же порадовать ... какие молодцы ..... так держать .....
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