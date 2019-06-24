В Липецке пройдут «Дни сербской культуры»

Научиться танцевать «Коло», попробовать настоящий сербский «роштиль» и совершить путешествие в прошлое, чтобы узнать историю этой страны от античных времен до наших дней смогут жители и гости нашего города.

Основные мероприятия «Дней сербской культуры» - их будет более 30 - пройдут с 24 июня по 14 июля. Площадками для большинства из них станут городские парки, общественные пространства, дома и дворцы культуры. Они рассчитаны на широкую аудиторию. Так, уже сегодня в Нижнем парке зазвучат произведения сербских композиторов, а в 18:00 на Липецком городище начнется показ фильма Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».



В районах города намечено проведение различных акций, викторин, хореографических мастер-классов, музыкальных гостиных, бесед, лекций, площадок национальной кухни и т.д. Подробное расписание можно найти на официальном сайте администрации Липецка.



На конец июня запланирована поездка липецкой делегации в Крушевац на главный национальный праздник Сербии - Видовдан. Одной из целей визита станет презентация проекта «Дни сербской культуры» для проведения аналогичных мероприятий в городе-побратиме.



Кульминацией проекта станет церемония чествования активных участников «Дней сербской культуры». Оно пройдет на Липецком Городище в рамках празднования Дня города Липецка.



- Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города принять участие в мероприятиях «Дней сербской культуры». Убежден, это будет замечательный праздник, в ходе которого кто-то узнает об этой удивительной стране много интересного, а кто-то откроет ее для себя заново,- отметил Евгений Павлов.



На этот раз цикл мероприятий, направленных на развитие культурных связей, укрепление взаимопонимания и дружбы между народами, посвящён трёхлетней годовщине соглашения о сотрудничестве между Липецком и Крушевацем. Напомним, документ был подписан 28 июня 2016 года. Историю городов и развития их побратимских отношений можно проследить, посетив выставку, организованную архивным управлением в фойе администрации Липецка, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



