Общество

56 минут назад

В Липецке пройдут «Дни сербской культуры»

259
#Сербия
В Липецке пройдут «Дни сербской культуры»

Научиться танцевать «Коло», попробовать настоящий сербский «роштиль» и совершить путешествие в прошлое, чтобы узнать историю этой страны от античных времен до наших дней смогут жители и гости нашего города. 

Основные мероприятия «Дней сербской культуры»  - их будет более 30 - пройдут с 24 июня по 14 июля. Площадками для большинства из них станут городские парки,  общественные пространства, дома и дворцы культуры. Они рассчитаны на широкую аудиторию. Так, уже сегодня в Нижнем парке зазвучат произведения сербских композиторов, а в 18:00 на Липецком городище начнется показ фильма Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот». 

 В районах города намечено проведение различных акций, викторин, хореографических мастер-классов, музыкальных гостиных, бесед, лекций, площадок национальной кухни и т.д. Подробное расписание можно найти на официальном сайте администрации Липецка.

На конец июня запланирована поездка липецкой делегации в Крушевац на главный национальный праздник Сербии - Видовдан. Одной из целей визита станет презентация проекта «Дни сербской культуры» для проведения аналогичных мероприятий в городе-побратиме.

Кульминацией проекта станет церемония чествования активных участников «Дней сербской культуры».  Оно пройдет на Липецком Городище в рамках празднования Дня города Липецка.

- Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города принять участие в мероприятиях «Дней сербской культуры». Убежден, это будет замечательный праздник, в ходе которого кто-то узнает об этой удивительной стране много интересного, а кто-то откроет ее для себя заново,-  отметил Евгений Павлов.
 
На этот раз цикл мероприятий, направленных на развитие культурных связей, укрепление взаимопонимания и дружбы между народами, посвящён трёхлетней годовщине соглашения о сотрудничестве между Липецком и Крушевацем. Напомним, документ был подписан 28 июня 2016 года. Историю городов и развития их побратимских отношений можно проследить, посетив выставку, организованную архивным управлением в фойе администрации Липецка, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

259
#Сербия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Напиши губернатору — получи награду
#конкурс #письмо #выборы
6
Напиши губернатору — получи награду

сегодня, 13:06

Общество
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой
#липецкий зоопарк
2
В липецком зоопарке животных спасают от жары поливанием водой

сегодня, 12:51

Общество
Сколько алиментов собирают судебные приставы в Липецкой области?
#алименты #судебные приставы #Точка зрения
Сколько алиментов собирают судебные приставы в Липецкой области?

сегодня, 12:35

Общество
Липчанин предлагает ввести статью за неуважение народа
#инициатива
7
Липчанин предлагает ввести статью за неуважение народа

сегодня, 12:28

Общество
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска
#ветконтроль
7
90 липецких хряков задержаны в порту Балтийска

сегодня, 11:43

Общество
Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов
#ЕГЭ #экзамен
18
Липецкая школьница дважды написала ЕГЭ на 100 баллов

сегодня, 11:42

Общество