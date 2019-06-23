Происшествия

47 минут назад

Липчане спасли щенка из открытого коллектора

2 428
#спасение животных
Липчане спасли щенка из открытого коллектора

Липчанин обратился за помощью в соцсетях

В группе "Gorod48.ru" житель дома на проспекте Победы разместил сигнал SOS о попавшем в беду щенке. Собачка провалилась в открытый люк коллектора во дворе дома №51.

Сразу несколько человек откликнулись на его просьбу о помощи.

Через некоторое время автор сообщил, что животное достали и выложил фото спасенного, чумазого щенка .

Щенка на передержку взяла девушка, которая уже ищет ему дом.
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#спасение животных

Комментарии (2)

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Треф

34 минуты назад
Ребята, пока любой из нас готов прийти на помощь более слабому-мы не безнадёжны.
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Машуко

40 минут назад
Вот именно открытого! А если ребенок? Все что плохо лежит тащут
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