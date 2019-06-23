Происшествия
47 минут назад
Липчане спасли щенка из открытого коллектора
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Липчанин обратился за помощью в соцсетях
В группе "Gorod48.ru" житель дома на проспекте Победы разместил сигнал SOS о попавшем в беду щенке. Собачка провалилась в открытый люк коллектора во дворе дома №51.
Сразу несколько человек откликнулись на его просьбу о помощи.
Через некоторое время автор сообщил, что животное достали и выложил фото спасенного, чумазого щенка .
Щенка на передержку взяла девушка, которая уже ищет ему дом.
Сразу несколько человек откликнулись на его просьбу о помощи.
Через некоторое время автор сообщил, что животное достали и выложил фото спасенного, чумазого щенка .
Щенка на передержку взяла девушка, которая уже ищет ему дом.
2 428
Треф
Машуко