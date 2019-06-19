13-летний мальчик врезался на мопеде в столб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 июня в Чаплыгинском районе на трассе Липецк – Чаплыгин «Опель» 22-летнего водителя столкнулся с «ВАЗ-2112» под управлением 29-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и 30-летний пассажир иномарки. Их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

В Липецке на улице 8 Марта 25-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с «Ниссаном» под управлением 27-летнего парня. В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка первой иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Демшинка Добринского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в световую опору. В ДТП пострадали сам водитель и его 9-летний пассажир. Оба мальчика с травмами были доставлены в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1629 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 11 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 62 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1268 случаев превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.