Происшествия

сегодня, 09:40

13-летний мальчик врезался на мопеде в столб

625
#авария #ДТП
13-летний мальчик врезался на мопеде в столб

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 июня в Чаплыгинском районе на трассе Липецк – Чаплыгин  «Опель» 22-летнего водителя столкнулся с «ВАЗ-2112» под управлением 29-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и 30-летний пассажир иномарки. Их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

В Липецке на улице 8 Марта 25-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с «Ниссаном» под управлением 27-летнего парня. В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка первой иномарки  – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена. 

serviceCAZI20U6.jpg

В селе Демшинка Добринского района 13-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в световую опору. В ДТП пострадали сам водитель и его 9-летний пассажир. Оба мальчика с травмами были доставлены в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1629 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 11 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 62 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1268 случаев превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


625
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

15-летнего телефонного террориста суд отправил на перевоспитание
#телефонный терроризм
15-летнего телефонного террориста суд отправил на перевоспитание

10 минут назад

Происшествия
На улице Свиридова горела куча мусора
#пожар
4
На улице Свиридова горела куча мусора

сегодня, 09:26

Происшествия
У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»
#Антон Бубуцидзе #«Свободный Сокол»
26
У Правобережного суда в Липецке собрались работники завода «Свободный Сокол»

сегодня, 09:00

Происшествия
790 000 рублей утаила от нанимателей менеджер мебельного салона
#мошенничество
5
790 000 рублей утаила от нанимателей менеджер мебельного салона

сегодня, 08:36

Происшествия
Липчанка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
#мошенничество
4
Липчанка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

сегодня, 08:34

Происшествия
В гаражном кооперативе «Металлист-23» горят мусор и трава
#пожар
5
В гаражном кооперативе «Металлист-23» горят мусор и трава

вчера, 16:20

Происшествия