10 минут назад
Заболеваемость раком в Липецкой области превышает среднероссийские показатели
Липецкая область оказалась в десятке регионов, где среди онкобольных оказалась самая высокая доля тех, кто умер не от рака — 35,6 на 100 умерших. В целом по стране этот показатель в прошлом году составил 21,7 на 100 умерших. Такие данные озвучены в докладе Минздрава РФ о состоянии онкологической помощи населению в 2018 году.
Из 33 862 больных, находящихся в Липецкой области на онкоучете на конец 2018 года, 18 634 человека наблюдались у врачей пять и более лет — это 55%. В стране доля таких оказалась чуть ниже — 54,4%.
Серега
Врач