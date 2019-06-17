Здоровье

10 минут назад

Заболеваемость раком в Липецкой области превышает среднероссийские показатели

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#онкология
Заболеваемость раком в Липецкой области превышает среднероссийские показатели

Липецкая область оказалась в десятке регионов, где среди онкобольных оказалась самая высокая доля тех, кто умер не от рака — 35,6 на 100 умерших. В целом по стране этот показатель в прошлом году составил 21,7 на 100 умерших. Такие данные озвучены в докладе Минздрава РФ о состоянии онкологической помощи населению в 2018 году. 

Заболеваемость онкологией в Липецкой области составила 2 936,3 человека на 100 тысяч населения — это выше среднероссийского показателя (2 562,1 на 100 тысяч). Самый высокий показатель распространённости злокачественных заболеваний зафиксирован в Курской области. Он составляет 3331,1 случая на 100 тыс. населения. На втором месте — Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Минимальные значения оказались в Дагестане (887), Тыве (993,1). 

Из 33 862 больных, находящихся в Липецкой области на онкоучете на конец 2018 года, 18 634 человека наблюдались у врачей пять и более лет — это 55%. В стране доля таких оказалась чуть ниже — 54,4%. 

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#онкология

Комментарии (2)

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Серега

10 секунд назад
Лисина на кол, ско та
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Врач

4 минуты назад
Липецк- второй Чернобыль! Заболеваемость раком на 1 месте по России. Спасибо НЛМК, спасибо инвесторы Эконом. зон, спасибо Артамонов и Королев! Спасибо за все, мы скоро умрем(
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