Жителям многоэтажек не хватает воды из-за огородников

Дачники увеличили потребление воды для полива своих огородов.

Летом в районе частной застройки Липецка из-за полива приусадебных участков многие домовладения, которые находятся в конце улиц, а также квартиры верхних этажей многоэтажных домов остаются без воды.



Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, исправить сложившуюся ситуацию на данном этапе поможет только экономия воды при поливе приусадебных участков. Ведь сегодня большая часть собственников домовладений поливает свои огороды бесконтрольно.



Ежедневно на телефон центральной диспетчерской службы ЛГЭК поступает в среднем 50 звонков от горожан о низком давлении воды, либо о ее отсутствии. Испытывают дефицит воды жители Сокола, Сселок, Коровино, ЛТЗ, Сырский Рудник и Дачный.



В связи со сложившейся ситуацией по заявкам липчан ЛГЭК организует в эти районы дополнительный подвоз воды.

