Общество

24 минуты назад

Похититель миллиона рублей потратил их в Липецке

2 504
#кража
Похититель миллиона рублей потратил их в Липецке

Полтора года житель Воронежа жил в Липецке тратя украденный миллион рублей

В сентябре 2017 года в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу поступило сообщение от руководства предприятия, занимающегося грузоперевозками о хищении денежной суммы из салона служебного автомобиля. Причиненный ущерб составил 1 миллион рублей.

Сотрудники полиции установили, что после возвращения из рейса автомашина находилась на территории предприятия, охраняемой сотрудниками частной охранной компании.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, который на момент совершения преступления проходил стажировку в охранной компании. Мужчина неожиданно уволился и свыше полутора лет скрывался от сотрудников полиции, меняя адреса проживания.

По полученной оперативной информации сыщики установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что воспользовался своим служебным положением и похитил из салона автомобиля денежные средства, после чего переехал в город Липецк, где проживал на съемной квартире. После того, как деньги закончились, он вернулся в Воронеж, где продолжал менять адреса проживания.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.

Отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по городу Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

За совершение этого преступления законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 
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#кража

Комментарии (2)

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ттт

8 минут назад
зря вернулся, с Дону выдачи нет ....
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Дема

10 минут назад
Уважуха молодец надо обувать Лохов
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