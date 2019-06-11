Похититель миллиона рублей потратил их в Липецке

Полтора года житель Воронежа жил в Липецке тратя украденный миллион рублей

В сентябре 2017 года в отдел полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу поступило сообщение от руководства предприятия, занимающегося грузоперевозками о хищении денежной суммы из салона служебного автомобиля. Причиненный ущерб составил 1 миллион рублей.



Сотрудники полиции установили, что после возвращения из рейса автомашина находилась на территории предприятия, охраняемой сотрудниками частной охранной компании.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к совершению данного преступления может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 31-летний местный житель, который на момент совершения преступления проходил стажировку в охранной компании. Мужчина неожиданно уволился и свыше полутора лет скрывался от сотрудников полиции, меняя адреса проживания.



По полученной оперативной информации сыщики установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что воспользовался своим служебным положением и похитил из салона автомобиля денежные средства, после чего переехал в город Липецк, где проживал на съемной квартире. После того, как деньги закончились, он вернулся в Воронеж, где продолжал менять адреса проживания.



В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.



Отделом по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по городу Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



За совершение этого преступления законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

