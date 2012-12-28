Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
«РВК-Липецк» введёт временное ограничение подачи холодной воды для ряда домов в связи с плановыми ремонтными работами.
Село Косыревка, улица Ленина, дома 1а и 1б; улица Орловская, дома 42 и 42а; улица Советская, дом 61а; улица Новая: строения 1, 10, 10/1, 11, 13, 16, 16/1, 13б, 15, 15а, 15б, 15в, 18, 19а, 20, 20а, 20б, 21; частный сектор в селе Косыревка по улицам Советская и Ленина.
Для обеспечения жителей питьевой водой будет организован подвоз цистерн. Чтобы получить воду, необходимо оставить соответствующую заявку.
После возобновления подачи возможно кратковременное повышение мутности холодной воды. «РВК-Липецк» рекомендует перед использованием дать воде несколько минут стечь.
