Общество

сегодня, 13:33

«Поселуха»

9 1796
#УФСИН #колония-поселение
«Поселуха»

«ПоселОк», «Посёлок», или «Поселуха» - так люди бывалые называют на жаргоне исправительное учреждение – колонию-поселение, в которой отбывают наказание осужденные по первым частям уголовных статей за кражу, неуплату алиментов, совершение ДТП с тяжкими последствиями, хранение наркотиков. 

В Липецке колония-поселение находится при исправительной колонии №6, в районе цемзавода. Существует она уже 15 лет. Рассчитана колония на одновременное пребывание 100 человек. Сейчас в ней отбывают наказание 84 человека. Сегодня в колонии-поселении побывали члены общественной наблюдательной комиссии под руководством Вадима Егорова и журналисты. 

Липецкая колония-поселение это несколько корпусов, два из которых для проживания «контингента». Мужчины и женщины живут в отдельных зданиях. С их бытом и судьбами и познакомилась пресса и члены ОНК.

От колоний для осужденных «поселуха» отличается сильно. Ворота и забор – в один ряд. Нет автоматически закрывающихся и открывающихся дверей, контрольно-следовых полос, нескольких заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками, как, к примеру, на соседней «шестерке» и «двойке». Обыкновенные двери, распахнутые настежь из-за жары в помещениях, не все окна зарешечены,  в некоторых оконных проемах и вовсе вставлены стеклопакеты, а от солнца спасают жалюзи. Светлая кухня, хоть и небольшая, но уютная. На кухне есть все, холодильник, как дома, с магнитиками, стихами прикрепленными с их помощью к двери, плита, микроволновка. Несмотря на то, что поселенцев кормят за счет государства, большинство предпочитает питаться домашней едой: передачи с воли неограниченны, ни по весу, ни по времени.  

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- Мы здесь находимся непродолжительный срок, - рассказывает осужденная Алла М. – Я, например, через две недели возвращаюсь домой, а всего мне присудили за неуплату алиментов своим детям – 2 месяца 20 дней. Сколько нужно не платить алименты, чтобы попасть сюда? Полгода. И всё… 

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У Аллы 5 детей, прав на воспитание которых она лишена. Четверых воспитывают опекуны, пятого, младшего ребенка – родная бабушка. Несмотря на то, что жизнь Аллы не задалась в силу разных причин, она говорит, что скучает по детям, и мечтает выйти поскорее, чтобы их увидеть. 

У мужчин во время визита журналистов и общественников как раз началась перекличка. Здесь не так все строго, как в колонии общего, а тем более строго, усиленного и особого режима. Одежда у поселенцев обычная, домашняя. Но все равно они стараются держать строй перед «гражданином начальником». На предложения высказать жалобы и предложения, поселенцы реагируют сдержанно, и ни на что не жалуются. 

- А на что здесь жаловаться? - спрашивает Андрей Р., у которого самый большой срок – 5,5 года за очень серьезное ДТП с жертвами.   – Поселение это, можно сказать, реабилитационный центр.  Я здесь пока один такой, с большим сроком. Приходят сюда с разными сроками, даже есть на несколько дней. Это, в основном, нарушители режима ограничения свободы. Люди постоянно меняются, разные судьбы у всех. Алиментщики, ДТПшники, попавшиеся с наркотиками…

За хранение при себе амфетамина оказался на «поселке» и Игорь А. Точнее, сначала он был приговорен к ограничению свободы на 2 года, но несколько раз забыл отметиться в полиции, и его водворили в колонию-поселение.  

- 8 месяцев мне еще тут быть, - говорит Игорь. – Конечно, домой хочется, но, в принципе, тут жить можно, хоть и скучновато. Можно смотреть телевизор, играть в футбол, волейбол. Родные могут приходить хоть на целый день. Также можно написать заявление и получить длительное свидание с женой на трое суток. Для этого тут есть отдельные апартаменты, типа гостиничного номера. Можно работать и даже зарабатывать минимальную зарплату, тысяч одиннадцать.  Работаем мы здесь в основном на уборке территории, помещений, на складе, это погрузочно-разгрузочные работы.

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По словам поселенцев, все равно ограничение свободы, это наказание и оно сказывается. Но, как уверен Андрей, попавший сюда за ДТП, в котором погибли два человека, в том числе ребенок, такое облегченное наказание неспособно сломать судьбу, как в строгом лагере, среди бывалого контингента. И возможен путь к исправлению. 

- У меня, конечно, ситуация тяжелая. Я и так наказан на всю жизнь и без лишения свободы, - говорит Андрей.  – Тут много об этом думаешь, переосмысливаешь, казнишь себя мыслями разными. Но есть возможность и другим сказать – ребята, за рулем будьте предельно осторожны, предельно внимательны.  Я, к примеру, чуть превысил скорость, начал обгон, вышел на встречку и… лобовое столкновение. Итог – загубленные жизни, страшное горе и в той семье, и в моей семье тоже. Но можно было этого избежать? Скорее всего – да…  

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9 1796
#УФСИН #колония-поселение

Комментарии (9)

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777

10 минут назад
курорт, ты дебил! Господь всех слышит. Возить тебе, придурку, передачи на зону своим выродкам!
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сёрфер

21 минуту назад
Animal planet., вот в таком контексте было отвечено курорту)- ...Сидят эти поселенцы за государственный счёт,то есть на наши налоги.... Ничего не делают,едят спят.... и тд
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Animal planet.

26 минут назад
сёрфер, с чего это все зеки? В моем окружении таких нет.
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сёрфер

32 минуты назад
\\\, уважаемый вы видимо вообще не представляете о чем говорите) бросайте смотреть нтв) коли ни чего не знаете о данной теме так лучше её и не поднимать)
ответить

сёрфер

34 минуты назад
курорт, и так все зэки, если ты вдруг не знал)
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Animal planet.

39 минут назад
курорт, поддерживаю.
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\\\

41 минуту назад
туда надо с 6 парочку урок матерых подкинуть,что бы пеонер лагерь ,в ад анальный превратился нарушителям закона РФ.
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fed

56 минут назад
курорт, как раз тот случай, когда ты уже завтра там можешь оказаться
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курорт

сегодня, 13:50
Я в шоке. Сидят эти поселенцы за государственный счёт,то есть на наши налоги.... Ничего не делают,едят спят,их кормят,да ещё платят зарплату уфсиновцам. А надо бы.чтобы они жили дома и гонять их на бесплатную общественную работу --лес очищать от сушняка или асфальт раскидывать,а ещё мусор сортировать.... Вот это было бы наказание !
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