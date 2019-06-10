Общество
53 минуты назад
Елецкие студенты стали призерами православной олимпиады
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Ельчан признали самой находчивой командой
Студенты ЕГУ им. И.А.Бунина приняли участие в IV Всероссийской межвузовской олимпиаде по духовно-нравственной культуре, проходившей в Белгороде. Всего состязалось 8 команд (Белгородский юридический институт МВД России, Белгородский госуниверситет, Елецкий госуниверситет им. И.А.Бунина, Московский финансово-юридический университет, Орловский госуниверситет им. И.С.Тургенева, Рязанский госуниверситет им. С.А.Есенина, Воронежский аграрный университет им. императора Петра I и Курская духовная семинария).
Яркое впечатление на жюри произвела визитная карточка елецкой команды. Ребята представили зрителям смонтированный ими ролик о Покровском храме Ельца. Интеллектуальный конкурс и интеллектуальный поединок были посвящены теме «Миссия святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия».
На всех этапах конкурса елецкая команда выступила достойно и была отмечена дипломом в номинации «Самая находчивая команда».
Все участники получили памятные призы и заряд бодрости и хорошего настроения, сообщает el-eparhy.ru
Фото: el-eparhy.ru
Яркое впечатление на жюри произвела визитная карточка елецкой команды. Ребята представили зрителям смонтированный ими ролик о Покровском храме Ельца. Интеллектуальный конкурс и интеллектуальный поединок были посвящены теме «Миссия святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия».
На всех этапах конкурса елецкая команда выступила достойно и была отмечена дипломом в номинации «Самая находчивая команда».
Все участники получили памятные призы и заряд бодрости и хорошего настроения, сообщает el-eparhy.ru
Фото: el-eparhy.ru
2 225
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