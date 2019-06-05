Происшествия

30 минут назад

В Ельце пропал 16-летний подросток

244
#пропавшие без вести
В Ельце пропал 16-летний подросток

Мальчик может находится в Липецке.

4 мая ориентировочно в 11:00 ушел из дома в поселке Строитель города Ельца 16-летний Сергей Панов. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", до  настоящего времени его местонахождение не установлено. Подросток может находиться и в Липецке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика просят связаться с волонтерами или полицией.
244
#пропавшие без вести

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