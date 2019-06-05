В Липецке участились кражи люков

В Липецке участились случаи кражи люков тепловых камер. Только в мае диспетчерская служба Липецкого филиала ПАО «Квадра» 41 раз фиксировала сообщения об открытых колодцах.

По данным УВД по Липецкой области в 2019 году по подозрению в совершении хищений канализационных люков полиция задержала четверых человек. Им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.



«В зоне ответственности нашей компании – 8 тысяч люков. Ремонтные бригады регулярно обходят теплосети и устанавливают ограждения вокруг открытых колодцев», - отметил главный инженер Липецкого филиала Виталий Гордеев.



Теплоэнергетики просят липчан сообщать обо всех случаях хищения крышек люков и местах, где вы заметили открытые колодцы, в диспетчерскую службу компании по телефонам 30-66-66, 30-69-25 или сразу звоните в полицию 102, сообщает пресс-служба Липецкого филиала ПАО «Квадра».



