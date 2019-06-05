35 минут назад
В Липецке участились кражи люков
В Липецке участились случаи кражи люков тепловых камер. Только в мае диспетчерская служба Липецкого филиала ПАО «Квадра» 41 раз фиксировала сообщения об открытых колодцах.
«В зоне ответственности нашей компании – 8 тысяч люков. Ремонтные бригады регулярно обходят теплосети и устанавливают ограждения вокруг открытых колодцев», - отметил главный инженер Липецкого филиала Виталий Гордеев.
Теплоэнергетики просят липчан сообщать обо всех случаях хищения крышек люков и местах, где вы заметили открытые колодцы, в диспетчерскую службу компании по телефонам 30-66-66, 30-69-25 или сразу звоните в полицию 102, сообщает пресс-служба Липецкого филиала ПАО «Квадра».
Наверняка это тело
Сергей 13
Люк я твой отец!!!
Ах вот ты какой !.
Ага
Kot Begemot
Алёна
Вот о каком