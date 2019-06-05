Общество

35 минут назад

В Липецке участились кражи люков

8 287
#кража #канализационные люки
В Липецке участились кражи люков

В Липецке участились случаи кражи люков тепловых камер. Только в мае диспетчерская служба Липецкого филиала ПАО «Квадра» 41 раз фиксировала сообщения об открытых колодцах. 

По данным УВД  по Липецкой области в 2019 году по подозрению в совершении хищений канализационных люков полиция задержала четверых человек. Им грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. 

«В зоне ответственности нашей компании – 8 тысяч люков. Ремонтные бригады регулярно обходят теплосети и устанавливают ограждения вокруг открытых колодцев», - отметил главный инженер Липецкого филиала Виталий Гордеев. 

Теплоэнергетики просят липчан сообщать  обо всех случаях хищения крышек люков и местах, где вы заметили открытые колодцы, в диспетчерскую службу компании по телефонам 30-66-66, 30-69-25 или сразу звоните в полицию 102, сообщает пресс-служба Липецкого филиала ПАО «Квадра». 

8 287
#кража #канализационные люки

Комментарии (8)

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Наверняка это тело

2 минуты назад
Сергей 13, Пошло улучшать свое благосостояние !, На Путина надейся, а сам не Плошай !.
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Сергей 13

6 минут назад
Кстати,какое-то тело нетрадиционной сексуальной ориентации упёр люк ливнёвки на 50 лет НЛМК напротив Петровского пассажа,в сторону автовокзала,бойтесь туда влететь,мало не будет.
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Люк я твой отец!!!

13 минут назад
где то "Звезду смерти 2" строят, прошлый опыт учли. Одну шахту не закрыли и * петарду закинули.
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Ах вот ты какой !.

14 минут назад
Рост благополучия и благосостояния ...!.
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Ага

15 минут назад
Алёна, Они компенсируют большим приемом лома!.
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Kot Begemot

24 минуты назад
Не за горами срезание кабеля на медь и срывание зимних шапок с людей. Встаем с колен!
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Алёна

26 минут назад
Так вы оштрафуйте все скупки металлолома на пару миллионов и скупка люков прекратится.
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Вот о каком

29 минут назад
Рывке талдычил Путин !.
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