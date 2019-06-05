Общество
30 минут назад
Более 10 тысяч девятиклассников Липецкой области завтра сдадут ОГЭ по математике
Основной государственный экзамен по математике пройдет для выпускников девятых классов 6 июня. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, экзамен будут сдавать более 10,5 тысячи выпускников девятых классов. Экзамен продлится З часа 55 минут.
Девятиклассники региона уже сдали ОГЭ по русскому языку, иностранным языкам, обществознанию, географии и химии. Для получения аттестата им необходимо сдать четыре экзамена: два обязательных, среди которых математика и русский язык; и два по выбору. Спектр выбора ОГЭ достаточно велик. Итоговая аттестация в форме ОГЭ на территории Липецкой области проводится по 13 предметам: русский язык, математика, биология, физика, химия, география, история, обществознание, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, информатика, литература.
Следующий ОГЭ в основной период пройдет 11 июня 2019 года. В этот день выпускники девятых классов будут сдавать литературу, физику, информатику и ИКТ, а также биологию.
Основной этап ОГЭ в 2019 году проходит с 24 мая по 2 июля. В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ участвуют более 10,5 тысячи выпускников 9 классов, около 200 человек – в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В области организованы 59 пунктов проведения экзамена на базе образовательных организаций. Во всех аудиториях во время проведения экзаменов ведется видеонаблюдение.
Девятиклассники региона уже сдали ОГЭ по русскому языку, иностранным языкам, обществознанию, географии и химии. Для получения аттестата им необходимо сдать четыре экзамена: два обязательных, среди которых математика и русский язык; и два по выбору. Спектр выбора ОГЭ достаточно велик. Итоговая аттестация в форме ОГЭ на территории Липецкой области проводится по 13 предметам: русский язык, математика, биология, физика, химия, география, история, обществознание, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, информатика, литература.
Следующий ОГЭ в основной период пройдет 11 июня 2019 года. В этот день выпускники девятых классов будут сдавать литературу, физику, информатику и ИКТ, а также биологию.
Основной этап ОГЭ в 2019 году проходит с 24 мая по 2 июля. В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ участвуют более 10,5 тысячи выпускников 9 классов, около 200 человек – в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В области организованы 59 пунктов проведения экзамена на базе образовательных организаций. Во всех аудиториях во время проведения экзаменов ведется видеонаблюдение.