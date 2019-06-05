Общество

30 минут назад

Более 10 тысяч девятиклассников Липецкой области завтра сдадут ОГЭ по математике

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#экзамены #школа
Более 10 тысяч девятиклассников Липецкой области завтра сдадут ОГЭ по математике
Основной государственный экзамен по математике пройдет для выпускников девятых классов 6 июня. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, экзамен будут сдавать более 10,5 тысячи выпускников девятых классов. Экзамен продлится З часа 55 минут.  

Девятиклассники региона уже сдали ОГЭ по русскому языку, иностранным языкам, обществознанию, географии и химии. Для получения аттестата им необходимо сдать четыре экзамена: два обязательных, среди которых математика и русский язык; и два по выбору. Спектр выбора ОГЭ достаточно велик. Итоговая аттестация в форме ОГЭ на территории Липецкой области проводится по 13 предметам: русский язык, математика, биология, физика, химия, география, история, обществознание, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, информатика, литература. 

Следующий ОГЭ в основной период пройдет 11 июня 2019 года. В этот день выпускники девятых классов будут сдавать литературу, физику, информатику и ИКТ, а также биологию. 

Основной этап ОГЭ в 2019 году проходит с 24 мая по 2 июля. В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ участвуют более 10,5 тысячи выпускников 9 классов, около 200 человек – в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

В области организованы 59 пунктов проведения экзамена на базе образовательных организаций. Во всех аудиториях во время проведения экзаменов ведется видеонаблюдение. 
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#экзамены #школа

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