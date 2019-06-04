Происшествия

18 минут назад

Король контрафакта попался на взятке в Липецке

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#контрафакт
Король контрафакта попался на взятке в Липецке

Уроженец Грузии продавал контрафактный алкоголь партиями на миллионы рублей.

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Грузии, обвиняемого в торговле контрафактным алкоголем и даче взятки должностному лицу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, обвиняемый купил алкогольные напитки с поддельными акцизными марками и продавал их под видом качественной водочной продукции крупными партиями на сумму почти 6 миллионов рублей в Пезенской области. 

В Липецке коммерсант попался во время полицейского рейда выявлявшего торговлю немаркированным  алкоголем в киосках. Он предложил полицейскому взятку в 500 тысяч рублей. При передаче половины суммы взяткодатель был задержан.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и УЭБ и ПК России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. 

Незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере влечет наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет.

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#контрафакт

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6 минут назад
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