Общество

57 минут назад

Двух браконьеров оштрафовали на 25 тысяч рублей

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#браконьерство #штраф
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Двух браконьеров оштрафовали на 25 тысяч рублей

Оба промышляли рыболовными сетями

В результате проверки, проведенной Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с Липецким отделом рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, выявлен  факт браконьерства, допущенный  двумя 23-летними липчанами в акватории Матырского водохранилища в границах особо охраняемой природной территории регионального значения государственного природного зоологического заказника «Липецкий».

На весельной лодке с применением двух рыболовных сетей они занимались  незаконным ловом рыбы, причинив  водным биоресурсам  ущерб в  размере 25 680 рублей.

В связи с тем, что  указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного  ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенного орудия на особо охраняемой природной территории), Липецкий межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы.  

Одновременно с этим в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с виновных причиненного ими экологического ущерба.

 В настоящее время исковые требования прокурора удовлетворены: с ответчиков взыскано в размере 25 680 рублей.

Расследуется уголовное дело, сообщили в прокуратуре Липецкой области.  

В прокуратуре напоминают, что ч.3 ст.256 УК РФ предусматривает  наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 миллиона руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Фото: pbs.twimg.com

 
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#браконьерство #штраф
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