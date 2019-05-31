Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке

Липецкая область вошла в десятку самых благополучных регионов в рейтинге криминогенности. Исследование провел институт региональных проблем по данным февраля 2019 года.

На место в рейтинге влияли зависимость между криминальной обстановкой и социально-экономическим климатом в субъектах РФ и степень их влияния на инвестиционную привлекательность региона и уровень жизни в нем. Для рейтинга использовались данные об уровне жизни жителей каждого из регионов: уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, индекс бедности, долги по налогам - а также их соотношение с уровнем преступности: насильственных, коррупционных и наркопреступлений, а также экономических преступлений, таких как мошенничество с помощью социальной инженерии, кража денег с банковских карт и страховое мошенничество (например, инсценировка страховых случаев). На итоговое место также влияли данные о бюджетной политике региона - учитывался такой показатель, как расходы регионального бюджета на трудоспособного гражданина в год. Рейтинг был составлен на основе данных за февраль.



В результате был определен топ-10 самых благополучных и топ-10 самых неблагополучных регионов.



Возглавила список самых неблагополучных с точки зрения криминогенной обстановки регионов Карачаево-Черкесская Республика. Там очень высок показатель бедности населения, очень низкий подушевой доход и средняя зарплата, а удельный показатель экономических преступлений в два раза выше среднероссийского. Также в топ-10 самых неблагополучных регионов вошли Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Республика Коми, Приморский край, Камчатка, Хабаровский край, Адыгея, Карелия, Ингушетия, Астраханская область.



Самый благополучный с точки зрения криминогенности регион, согласно рейтингу - Чукотский автономный округ. Уровень преступности здесь один из самых низких в стране на фоне очень низкой безработицы, высоких подушевых доходов населения и самых высоких расходов бюджета в расчете на одного трудоспособного гражданина. В топ-10 благополучных регионов также вошли Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Орловская, Смоленская, Липецкая области, Республики Мордовия и Чувашия.



Так, Липецкая область заняла восьмое место: уровень регистрируемой преступности в Липецкой области низкий, что характерно для большинства регионов «благополучной» группы. Превышение среднего по России уровня реальных доходов сопровождается полным отсутствием (по состоянию на февраль) задолженности предприятий по зарплатам и хорошей налоговой дисциплиной (показатель задолженности по налогам один из самых низких по стране — 5-е место). Ранг области мог бы быть выше, но высокий показатель по страховым мошенничествам (9-е место по России), характерный скорее для неблагополучных регионов, пока позволяет Липецкой области претендовать только на последние места в «благополучной» группе.



