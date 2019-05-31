Общество

сегодня, 15:21

Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке

8 489
#преступность
1
Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке

Липецкая область вошла в десятку самых благополучных регионов в рейтинге криминогенности. Исследование провел институт региональных проблем по данным февраля 2019 года. 

На место в рейтинге влияли зависимость между криминальной обстановкой и социально-экономическим климатом в субъектах РФ и степень их влияния на инвестиционную привлекательность региона и уровень жизни в нем. Для рейтинга использовались данные об уровне жизни жителей каждого из регионов: уровень зарплат, безработицы, потребительских цен, индекс бедности, долги по налогам - а также их соотношение с уровнем преступности: насильственных, коррупционных и наркопреступлений, а также экономических преступлений, таких как мошенничество с помощью социальной инженерии, кража денег с банковских карт и страховое мошенничество (например, инсценировка страховых случаев). На итоговое место также влияли данные о бюджетной политике региона - учитывался такой показатель, как расходы регионального бюджета на трудоспособного гражданина в год. Рейтинг был составлен на основе данных за февраль. 

В результате был определен топ-10 самых благополучных и топ-10 самых неблагополучных регионов. 

Возглавила список самых неблагополучных с точки зрения криминогенной обстановки регионов Карачаево-Черкесская Республика. Там очень высок показатель бедности населения, очень низкий подушевой доход и средняя зарплата, а удельный показатель экономических преступлений в два раза выше среднероссийского. Также в топ-10 самых неблагополучных регионов вошли Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Республика Коми, Приморский край, Камчатка, Хабаровский край, Адыгея, Карелия, Ингушетия, Астраханская область. 

Самый благополучный с точки зрения криминогенности регион, согласно рейтингу - Чукотский автономный округ. Уровень преступности здесь один из самых низких в стране на фоне очень низкой безработицы, высоких подушевых доходов населения и самых высоких расходов бюджета в расчете на одного трудоспособного гражданина. В топ-10 благополучных регионов также вошли Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Орловская, Смоленская, Липецкая области, Республики Мордовия и Чувашия. 

Так, Липецкая область заняла восьмое место: уровень регистрируемой преступности в Липецкой области низкий, что характерно для большинства регионов «благополучной» группы. Превышение среднего по России уровня реальных доходов сопровождается полным отсутствием (по состоянию на февраль) задолженности предприятий по зарплатам и хорошей налоговой дисциплиной (показатель задолженности по налогам один из самых низких по стране — 5-е место). Ранг области мог бы быть выше, но высокий показатель по страховым мошенничествам (9-е место по России), характерный скорее для неблагополучных регионов, пока позволяет Липецкой области претендовать только на последние места в «благополучной» группе. 

8 489
#преступность
1

Комментарии (8)

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Липчане, будьте в первую очередь терпимее

40 минут назад
Друг к другу. И будет счастье вам всем. Особенно на дорогах.
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ттт

42 минуты назад
ага, половина новостей про убийства, мошенничества, наркоторговлю и паленый алкоголь. А в остальном все хорошо.
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Сергей 13

59 минут назад
Так по статистике и ВВП рейтинг до 72% натянули.Они даже яйца себе на нос натянуть могут,я,во всяком случае,не удивлюсь.
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Липчанам

сегодня, 15:49
Вы молодцы. И надо войти в пятёрку самых благополучных областей, по креминогенной обстановке. Но во многом всё зависит от наших новых руководителей. Будет нормальная жизнь у людей, и не будет криминала. Сидеть никому не охота
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Макс

сегодня, 15:45
Да, спокойная. Спокойно убьют, по-тихому закопают и спустят все на тормозах. Без шума.
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Так на Чукотке и живут то людей с гулькин нос

сегодня, 15:44
Что касается чувашей и мордвы, просто хорошие люди они, и все в Москве в основном работают. Работал с ними. Парни классные. Среди них были вперемешку всякие нации, но всех считали своими, друг за друга горой земляков
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Колян

сегодня, 15:43
Это сводка без учёта Ельца походу
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Законник

сегодня, 15:40
А то...
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