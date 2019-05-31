сегодня, 15:21
Липецкая область — восьмая по спокойной криминогенной обстановке
Липецкая область вошла в десятку самых благополучных регионов в рейтинге криминогенности. Исследование провел институт региональных проблем по данным февраля 2019 года.
В результате был определен топ-10 самых благополучных и топ-10 самых неблагополучных регионов.
Возглавила список самых неблагополучных с точки зрения криминогенной обстановки регионов Карачаево-Черкесская Республика. Там очень высок показатель бедности населения, очень низкий подушевой доход и средняя зарплата, а удельный показатель экономических преступлений в два раза выше среднероссийского. Также в топ-10 самых неблагополучных регионов вошли Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Республика Коми, Приморский край, Камчатка, Хабаровский край, Адыгея, Карелия, Ингушетия, Астраханская область.
Самый благополучный с точки зрения криминогенности регион, согласно рейтингу - Чукотский автономный округ. Уровень преступности здесь один из самых низких в стране на фоне очень низкой безработицы, высоких подушевых доходов населения и самых высоких расходов бюджета в расчете на одного трудоспособного гражданина. В топ-10 благополучных регионов также вошли Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Орловская, Смоленская, Липецкая области, Республики Мордовия и Чувашия.
Так, Липецкая область заняла восьмое место: уровень регистрируемой преступности в Липецкой области низкий, что характерно для большинства регионов «благополучной» группы. Превышение среднего по России уровня реальных доходов сопровождается полным отсутствием (по состоянию на февраль) задолженности предприятий по зарплатам и хорошей налоговой дисциплиной (показатель задолженности по налогам один из самых низких по стране — 5-е место). Ранг области мог бы быть выше, но высокий показатель по страховым мошенничествам (9-е место по России), характерный скорее для неблагополучных регионов, пока позволяет Липецкой области претендовать только на последние места в «благополучной» группе.
Липчане, будьте в первую очередь терпимее
ттт
Сергей 13
Липчанам
Макс
Так на Чукотке и живут то людей с гулькин нос
Колян
Законник