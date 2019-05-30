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сегодня, 15:16

На вокзале в Липецке задержали пьяного горожанина с наркотиками

3 725
#наркотики
На вокзале в Липецке задержали пьяного горожанина с наркотиками
Сотрудниками линейного отделения полиции на железнодорожной станции "Липецк" в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Проводник" задержали пьяного 33-летнего мужчину. 

В ходе личного досмотра у него нашли синтетический наркотик.  В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте. 



3 725
#наркотики

Комментарии (3)

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АНОНИМ.

11 минут назад
УЖЕ - ПО ГОРЛО НАДОЕЛИ В ЛИПЕЦКЕ И ОБЛ ...- "НАРКОМАНЫ, АЛКАГОЛИКИ И ...ГЕИ, ЖЕНСТВЕННЫЕ !!! -ГУБЕРНАТОР И МЭР ЛИПЕЦКА ! ЧТОТО С ЭТИМ НУЖНО ДЕЛАТЬ !!!...
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ттт

43 минуты назад
а точно не подкинули? если есть наркотики то зачем пить? или если на продажу то по дороге напиться? а вот недавно случай был подкинули для улучшения показателей, писали где то.
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Нонка

сегодня, 15:26
Набить ему полный рот !
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