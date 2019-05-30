Происшествия
сегодня, 15:16
На вокзале в Липецке задержали пьяного горожанина с наркотиками
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Сотрудниками линейного отделения полиции на железнодорожной станции "Липецк" в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Проводник" задержали пьяного 33-летнего мужчину.
В ходе личного досмотра у него нашли синтетический наркотик. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.
В ходе личного досмотра у него нашли синтетический наркотик. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.
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АНОНИМ.
ттт
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