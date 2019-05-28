На руках у липчан более 42 тысяч единиц оружия

Вооружены 29 тысяч 536 жителей Липецкой области. Незарегистрированное оружие липчан предлагается сдать.

Управления Росгвардии по Липецкой области сообщает о проведении в регионе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие».



В целях недопущения использования в преступных целях и обеспечения сохранности гражданского оружия Управление Росгвардии по Липецкой области совместно с УМВД России по Липецкой области в период с 27 мая по 31 мая 2019 года проводит в регионе оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Оружие».



В ходе целевого мероприятия осуществляется проверка владельцев оружия по месту жительства по соблюдению условий хранения оружия и боеприпасов. Гражданам разъясняются юридические нормы, касающиеся последствий незаконного владения оружием, а также необходимость добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов повышенной опасности.



На сегодняшний день в Липецкой области зарегистрировано 29 тысяч 536 владельцев оружия, из них более 3 тысяч владельцев проживают в Липецке. В пользовании владельцев оружия в регионе находится более 42 тысяч единиц оружия.



В 2018 году по результатам проверок и профилактических мероприятий к административной ответственности было привлечено 1892 владельца, аннулировано 897 лицензий и разрешений, изъято более 1 тысячи единиц огнестрельного оружия.

Необходимо отметить, что Липецкая область является одним из регионов, где действует региональная поощрительная мера вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, утвержденная законодательством Липецкой области.



