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На руках у липчан более 42 тысяч единиц оружия

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#оружие
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На руках у липчан более 42 тысяч единиц оружия

Вооружены 29 тысяч 536 жителей Липецкой области. Незарегистрированное оружие липчан предлагается сдать.

Управления Росгвардии по Липецкой области сообщает о проведении в регионе оперативно-профилактического мероприятия «Оружие».

В целях недопущения использования в преступных целях и обеспечения сохранности гражданского оружия Управление Росгвардии по Липецкой области совместно с УМВД России по Липецкой области в период с 27 мая по 31 мая 2019 года проводит в регионе оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Оружие».

В ходе целевого мероприятия осуществляется проверка владельцев оружия по месту жительства по соблюдению условий хранения оружия и боеприпасов. Гражданам разъясняются юридические нормы, касающиеся последствий незаконного владения оружием, а также необходимость добровольной сдачи незаконно хранящихся предметов повышенной опасности.

На сегодняшний день в Липецкой области  зарегистрировано 29 тысяч 536 владельцев оружия, из них более 3 тысяч владельцев проживают в Липецке. В пользовании владельцев оружия в регионе находится более 42 тысяч единиц оружия.

В 2018 году по результатам проверок и профилактических мероприятий к административной ответственности было привлечено 1892 владельца, аннулировано 897 лицензий и разрешений, изъято более  1 тысячи  единиц огнестрельного оружия.
Необходимо отметить, что Липецкая область является одним из регионов, где действует региональная поощрительная мера вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, утвержденная законодательством Липецкой области.

4 449
#оружие
1

Комментарии (4)

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Мальчиш -кибальчиш

30 минут назад
От сковородок и молотков погибает гораздо больше чем от огнестрельного оружия! После войны в каждом дворе у каждого мальчёнки было по два-три ствола и НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ! Зарегистрированное оружие как правило не применяют - 1005 попадалово! Видимо это мероприятие предвестник очередной гадости, ВОЗМОЖНО ЕЩЁ ХУЖЕ ЧЕМ "ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД",Ю вот и хотят проехать по нервам! Буржуины - они всегда буржуины!
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федор

31 минуту назад
Пора разрешить самооборону владельцам законного оружия! сразу преступность упанет на ноль! остальные вымрут от травм не совместимых с жизнью! требуем поправки в УК РФ!!!
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Губерния

57 минут назад
Короткоствольное нарезное оружие давно пора легализовать.
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Авсянников

сегодня, 17:39
Лучше волына в руках, чем .уй в .опе.
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