Общество

сегодня, 17:11

Народовольцам посвятят в Липецке выставку

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#Народная воля #выставка #музей
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Народовольцам посвятят в Липецке выставку

14 июня в Доме-музее Георгия Плеханова начнет работу выставка «Липецкий съезд», посвященная 140-летию исторической встречи в Липецке 13-17 июня 1879 года членов «Земли и воли».

Липецкий съезд, состоявшийся накануне общего съезда организации «Земля и воля» в Воронеже, положил начало новой боевой революционной партии - Исполнительному комитету «Народной воли», взявшей на вооружение методы физического устранение высших должностных лиц, в том числе императора Александра II.

В Липецке 17 июня 1972 года в Нижнем парке по проекту архитектора Н. Полунина был установлен Памятник народовольцам — на отделанной мраморной плиткой площадке девять  уходящих ввысь пилонов, соединенных вверху металлическим кольцом с надписью «Здесь в июне 1879 года проходил съезд народовольцев». На памятнике начертаны имена участников съезда: Желябова, Баранникова, Квятковского, Ошаниной, Фроленко, Колоткевича, Ширяева, Михайлова и Морозова.

На выставке представлены фотографии, почтовые карточки начала ХХ в. с портретами членов «Народной воли», редкие издания конца XIX - начала XX вв., сообщили в липецком областном краеведческом музее.
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#Народная воля #выставка #музей
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Комментарии (11)

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Как сказал великий **тин

11 минут назад
террористов надо мочить в сортирах, а не выставки им устраивать. Это уже пособничество экстремистам и статья УК.
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кошмар

15 минут назад
Какая ещё выставка? Памятник террористам надо снести, а не выставки им устраивать!
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А

20 минут назад
Памятник террористам, да еще и рядом с памятником Петру. Это позор. А если вспомнить памятник Ленину напротив собора это вообще театр абсурда. Какая может быть выставка посвященная убийцам?
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Губерния

24 минуты назад
Коммунист, у терроризма не может быть ни величия, ни оправдания.
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Коммунист

30 минут назад
Губерния, и как это отрицает величие этих людей?
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Губерния

48 минут назад
Коммунист, в ваше время эти люди назывались эсерами(партия социалистов-революционеров), правое крыло которых было ярым врагом большевиков, а левое вошло с большевиками в коалицию, за что вскоре и поплатилось-большевики же их и уничтожили.
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Коммунист

сегодня, 17:42
Да, были люди в наше время...(с)
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опять

сегодня, 17:33
с хрена сорвался?
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Николой 3

сегодня, 17:30
Это бешенные собаки. Если бы царь их расстрелял. Не было никакой революции.
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Губерния

сегодня, 17:29
Они, террористы, конечно-"...физическое устранение высших должностных лиц...".
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