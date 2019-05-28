сегодня, 17:11
Народовольцам посвятят в Липецке выставку
14 июня в Доме-музее Георгия Плеханова начнет работу выставка «Липецкий съезд», посвященная 140-летию исторической встречи в Липецке 13-17 июня 1879 года членов «Земли и воли».
В Липецке 17 июня 1972 года в Нижнем парке по проекту архитектора Н. Полунина был установлен Памятник народовольцам — на отделанной мраморной плиткой площадке девять уходящих ввысь пилонов, соединенных вверху металлическим кольцом с надписью «Здесь в июне 1879 года проходил съезд народовольцев». На памятнике начертаны имена участников съезда: Желябова, Баранникова, Квятковского, Ошаниной, Фроленко, Колоткевича, Ширяева, Михайлова и Морозова.
На выставке представлены фотографии, почтовые карточки начала ХХ в. с портретами членов «Народной воли», редкие издания конца XIX - начала XX вв., сообщили в липецком областном краеведческом музее.
Как сказал великий **тин
кошмар
А
Губерния
Коммунист
Губерния
Коммунист
опять
Николой 3
Губерния