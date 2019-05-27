Юный боец в Липецке одерживал только досрочные победы (ФОТО)

В открытом Кубке Липецка померились силами спортсмены из 5-ти областей.

Открытый Кубок Липецкой области по универсальному бою собрал более 150 спортсменов из Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Тульской областей.







Как сообщили GOROD48 организаторы соревнований, больше всего наград 14 «золотых», 15 «серебряных» и 18 «бронзовых».

Особенно отличились Михаил Покачалов-младший и Антон Сушков (оба на верхнем фото). Михаил (см. видео) все свои бои выиграл ввиду явного преимущества, а Антон в финале выиграл у своего соперника нокаутом.







Победителями стали: Лосихин Павел, Татаринов Матвей, Гасымов Шаиг, Потапова Яна, Рвачева Маргарита, Кобрин Даниил, Шишикин Анатолий, Тартачный Александр, Сушков Антон, Покачалов Михаил, Логунов Олег, Шадрин Александр, Лаврентьев Кирилл, Урвачев Александр. Вторые места: Марфутенко Станислав, Коростин Максим, Сазонов Павел, Собин Максим, Черный Эмиль, Голисаев Илья, Владимиров Павел, Климов Максим, Василенко Иван, Мирзоев Ахмед, Лукьянов Владимир, Белолипецкий Александр, Леонов Владимир, Санин Артем, Величко Максим. Третьи мести: Ярцев Михаил, Ненахов Вячеслав, Горбунов Александр, Погосян Норайр, Шамрило Тимофей, Крутяков Вадим, Пинаев Сергей, Шишкин Владимир, Левша Руслан, Лапшин Владимир, Швырков Евгений, Овсепян Артур, Фарафонов Михаил, Мальцев Андрей, Михайлов Вадим, Шепетько Вадим, Шрамко Дмитрий.







Подготовили спортсменов: Данила Голисаев, Илья Кульков, Михаил Дриновский, Артем Гуляев.