Вчера в Липецке представители городской администрации вывозили киоски в которых торговали спиртным. Первым из них стал киоск на улице Яна Берзина.



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Поздно вечером 22 мая сюда приехали сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка и полицейские. Первые, чтобы вывезти киоск, незаконно расположенный здесь, вторые – проконтролировать общественный порядок.



Обошлось без скандалов и конфликтов. Продавщица вышла из киоска по первому требованию. На его крыше рабочие тут же начали приваривать «ушки», за которые чуть позже зацепили крюки манипулятора.



- Мы заглянули, а внутри все в бутылках, - говорят вышедшие на улицу местные жители. – От маленьких мензурок, до пол-литровых бутылок. Все уставлено.



- И там торгуют, и там торгуют, - раздавались крики среди ночи, перебивающие звук работы электрогенератора. Наболело у людей.



- Этот киоск был настоящей бедой для всего района, - рассказывает одна из зрительниц. – Жильцы «свечки» выли, но ничего не могли сделать. Утром проснуться и счастью своему не поверят. У меня сердце от радости из груди выскакивает.



- Здесь и в других местах продают, - продолжает липчанка. – Но как-то скрыто, не всем. А эти ничего не стеснялись.



Как только киоск был водружен на манипулятор, люди начали расходиться: кто-то с радостью, кто-то с болью в глазах по потерянному оазису алкоголя, который можно было купить в любое время дня.



По словам начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Антона Мамонова, за минувшую ночью с улиц города вывезли пять таких киосков.



- Мы перемещаем нестационарные объекты торговли, на которые не только не имеют права находиться на своих местах, на них поступало много жалоб по торговле контрафактным алкоголем и спиртсодержащей продукции. Зачастую владельцы этих киосков не приходят за своим имуществом по ряду причин. Во-первых, имущество не так уж и дорого, во-вторых, мы взыскиваем затраты за перемещение объектов, а эта работа стоит около 20 тысяч рублей.



