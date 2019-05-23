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«У меня сердце от радости из груди выскакивает»

44 2098
#киоски
«У меня сердце от радости из груди выскакивает»

Вчера в Липецке представители городской администрации вывозили киоски в которых торговали спиртным. Первым из них стал киоск на улице Яна Берзина.

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Поздно вечером 22 мая сюда приехали сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка и полицейские. Первые, чтобы вывезти киоск, незаконно расположенный здесь, вторые – проконтролировать общественный порядок.

Обошлось без скандалов и конфликтов. Продавщица вышла из киоска по первому требованию. На его крыше рабочие тут же начали приваривать «ушки», за которые чуть позже зацепили крюки манипулятора.

- Мы заглянули, а внутри все в бутылках, - говорят вышедшие на улицу местные жители. – От маленьких мензурок, до пол-литровых бутылок. Все уставлено.

- И там торгуют, и там торгуют, - раздавались крики среди ночи, перебивающие звук работы электрогенератора. Наболело у людей.

- Этот киоск был настоящей бедой для всего района, - рассказывает одна из зрительниц. – Жильцы «свечки» выли, но ничего не могли сделать. Утром проснуться и счастью своему не поверят. У меня сердце от радости из груди выскакивает.

- Здесь и в других местах продают, - продолжает липчанка. – Но как-то скрыто, не всем. А эти ничего не стеснялись.

Как только киоск был водружен на манипулятор, люди начали расходиться: кто-то с радостью, кто-то с болью в глазах по потерянному оазису алкоголя, который можно было купить в любое время дня.

По словам начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Антона Мамонова, за минувшую ночью с улиц города вывезли пять таких киосков.

- Мы перемещаем нестационарные объекты торговли, на которые не только не имеют права находиться на своих местах, на них поступало много жалоб по торговле контрафактным алкоголем и спиртсодержащей продукции. Зачастую владельцы этих киосков не приходят за своим имуществом по ряду причин. Во-первых, имущество не так уж и дорого, во-вторых, мы взыскиваем затраты за перемещение объектов, а эта работа стоит около 20 тысяч рублей.

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44 2098
#киоски

Комментарии (44)

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Путинский беспредел

22 секунды назад
Так по всей странне пейте лишбы не мешали антинародные законы принимать.
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Боярышник.

39 секунд назад
Я в печали.
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Буревестник

4 минуты назад
А почему на следующий день не убрали , когда его установили незаконно , а убрали только после пяти лет незаконной торговли ...А-????
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У окресных синяков

4 минуты назад
Сегодня траурный день
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Юпитер

6 минут назад
набери , кампус * , ОНИ УЖЕ ВЕРСАЛЬ копируют ! А у нас , почему ДВИГАТЕЛЬ крутится никто ответить не может ! Зато , КАТЮХА строчит " Я искренне благодарю Елену Шульгину за приезд в Липецк и выступление на нашей встрече! Этот человек с колоссальным опытом и уникальнейшими знаниями покорил нас всех сегодня Девушки увидели типы руководителей. Услышали, как им себя вести в соответствии со своим типом, как нанимать сотрудников (особенно поколения Y), а также узнали способы нематериальной мотивации членов команды."
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Грязинская остановка

8 минут назад
А нас с адм.Макарова никто не выгонит
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Юпитер

8 минут назад
Ты внимательнее читай, а какие товары выпускать ? А сколько они буду стоить ? Зайди в любой магазин , НИ ОДНОЙ КИСТИ , НИ ОДНОЙ вешалки нет про-ва РФ ! Поздно , уже поздно !
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Перри Мейсон

11 минут назад
Ты внимательнее читай, кто должен вам дать работу??? Государство??? Все давно уже частное.
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Сергей

13 минут назад
Правильно штрафы не действуют,надо убирать ,пусть таргуют тот кто закон не нарушают.
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Жители

15 минут назад
На парковой ничего не убрали,лишь перенесли поближе к частному сектору,подальше от ваших глаз,поближе к клиентам,и вновь все работает
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