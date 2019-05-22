Доброе утро, Липецк!

Сегодня 22 мая, 2019 год. В этот самый день в 1856 году была основана Третьяковская галерея.



День в истории



Сегодня пошел второй день «царствования» созвездия Близнецов в зодиакальном круге. Говорят, Близнецы — люди шустрые. И амбициями их звезды не обидели, и трудолюбием. И сообразительные, и уболтать могут любого, если понадобится. А вот сейчас проверим, кто у нас Близнецы?



Артур Конан Дойль у нас Близнецы. Отличный писатель, все при нем — и пять апельсиновых зернышек, и пестрая лента, и пляшущие человечки… С собакой Баскервилей тоже ловко придумал, всех удивил. Снимаем шляпу, воздаем дань уважения писателю.



Или, допустим, Мэрилин Монро — тоже яркая личность. Виктор Цой в той же компании. И Анжелина Джоли. И тут — ррраз! - и Дональд Трамп затесался. Действительно, и амбиции налицо, и красноречие. Что есть, того не отнять.



Джонни Депп и Алексей Навальный — казалось бы, что их связывает? Звезды их связывают. Оба Близнецы. Андрей Аршавин и Анна Ахматова: она о нем знать просто не могла и он о ней вряд ли слышал, а ведь поди ж ты — под одним созвездием родились. Ровно такое же отношение друг к другу имеют модель Наоми Кэпмбелл и бывший генсек Юрий Андропов.



Но в общем и целом картина по Близнеца складывается неплохая. И ее даже не нарушают актриса Лариса Гузеева и лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Они тоже очень амбициозные.



Музыкальная пауза



Бодрое, прохладное и музыкальное — вот оно какое, наше утро.







Погода



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. На улице от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке чуть прохладней - от +22 до +24 градусов.





Транспорт



В Липецке вступает в свои права сезон дорожных ремонтов. Напоминаем, что из-за работ закрыта второстепенная дорога на улице Циолковского от 15-го дома до перекрёстка с улицей Космонавтов. Также уже традиционно стоит объехать проспект Победы. Как не попасть в пробку - подскажет интерактивная карта.







Отключения



Сегодня на время плановых работ возможны отключения электроэнергии в домах по улицам Смоленская, Сенная, Буденного, Индустриальная, Речная, Полярная, Зоологическая, Садовая, переулке Рядовой, на улицах Ударников, Жактовская, Рудничная, Поселковая, Паровозная, Ново-Весовая, снт «Ударник».





