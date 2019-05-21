Доброе утро, Липецк!

Это 21 мая 2019 года, сегодня Международный день космоса.





День в истории



Если сегодня взяться поздравлять всех, у кого знаменательная дата, можно до вечера не управиться. Для начала поздравьте нас: сегодня День памяти Евангелиста Иоанна Богослова, а он считается покровителем всех редакторов, писателей и издателей. Потом — космос: всем космонавтам и фанатам космических фантастических киносаг от нас огромный привет.



Далее следует не забыть полярников, потому что у них сегодня тоже личная дата.



Поздравляем сотрудников БТИ, военных переводчиков, служивых Тихоокеанского флота ВМФ, а также тех, кого зовут Андриан, Арсений и Иван.



Поздравляем жителей Австралии с тем, что в этот день поселенцы нашли на этой земле первое золото — от такой находки любой бы прыгал.



Поздравляем всех аквариумистов с тем, что именно 21 мая 1853 года натуралист-самоучка Филипп Госсе выставил в Лондонском Ридженс-парке прозрачные емкости с морскими рыбками и животными — прежде об аквариумах никто не слышал.



Поздравляем также Элтона Джона с тем, что он в этот день 1979 года дал свой первый концерт в Ленинграде и стал первой западной рок-звездой, выступившей в СССР.



Поздравляем всех наших читателей с тем, что сейчас на улице весна, тепло, светло и зелено. Иногда это все, что человеку нужно для счастья.



Музыкальная пауза



Есть ли сейчас хорошая музыка? Конечно, есть, как не быть. Например, вот такая:







Погода



Сегодня в Липецке переменная облачность, без осадков. Небольшой ветер. На улице от 22 до 24 градусов тепла.



Транспорт



На улице свежо и солнечно - чем не повод отказаться от транспорта и прогуляться перед учебой или работой? Напомним, с 9 до 16 часов движение транспорта в районе дома №1 на Кузнечной перекроют. Здесь будут производиться работы по опиловке деревьев. Имейте это ввиду!



