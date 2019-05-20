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Изнасиловавшего в Липецке пенсионерок мужчину взяли под стражу

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#арест #
Изнасиловавшего в Липецке пенсионерок мужчину взяли под стражу

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании двух липчанок на территории садоводческих товариществ заключен под стражу подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщин. Действия  39-летнего ранее судимого местного жителя следствием квалифицированы по  ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

Как сообщалось ранее, по данным следствия,  подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 28 апреля и 12 мая 2019 года совершил изнасилование  двух пенсионерок.  На женщин 67 и 69 лет он напал на территории садоводческих товариществ им. Мичурина и Тракторостроитель-2. При этом он скрыл свое лицо, надев на голову чулок и маску. Кроме этого, после изнасилования он, угрожая ножом одной из женщин, потребовал её сбережения. Забрав 400 рублей, скрылся.

В результате проведенного комплекса следственных действий и судебных экспертиз, был установлен генотип злоумышленника. У следствия появились доказательства причастности к двум преступлениям судимого 39-летнего жителя города Липецка, ранее отбывавшего наказание за аналогичные эпизоды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в следственный отдел для дачи показаний. При предъявлении ему неопровержимых улик, фигурант признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои слова во время их проверки следователем на месте преступлений.

На время предварительного следствия по ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления его вменяемости назначена амбулаторная психолого-психиатрическая судебная медицинская экспертиза, а также проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: lipetsk.sledcom.ru

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#арест #

Комментарии (11)

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Карл

2 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Александр

3 минуты назад
Прошу прощения. Читая заголовок данной статьи, искренне не понимаю как можно "Так неграмотно написать". Уважаемы редакторы Прошу Вас проверяйте написанное.
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просто так

15 минут назад
Интересно, может больше эпизодов было, просто не все заявили
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Да

17 минут назад
кто знает подробности напишите пожалуста
ответить

Да

20 минут назад
Интересно а кончил он в их
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Тубекулёрзник

20 минут назад
Отпустите бабулям приятно будет.
ответить

Правый берег

26 минут назад
Посадить этого упыря,лет на 20,чтоб когда вышел уже ничего не работало....
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ЛЕЛИКУ

27 минут назад
Ты черт без рогий.Одним словом существо.
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Приматам

46 минут назад
лелик, какое самомнение, что вы все, носители мошонок, женщинам в кайф. Вы грубые, грязные и агрессивные придурки. Вас даже мужчинами назвать нельзя. Приматы с животными инстинктами. А мужчина - это Муж Чина. И он никогда не обидит тех, кто слабее его. А если бы вашу мать или бабку (не знаю, сколько вам лет) поимело такое грязное отребье, вы бы тоже самое сказали?
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лелик

54 минуты назад
Дуры бабки кто кроме ниго на вас позарится.Такого кайфа вам больше не видать.
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