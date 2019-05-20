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Изнасиловавшего в Липецке пенсионерок мужчину взяли под стражу
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании двух липчанок на территории садоводческих товариществ заключен под стражу подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщин. Действия 39-летнего ранее судимого местного жителя следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).
В результате проведенного комплекса следственных действий и судебных экспертиз, был установлен генотип злоумышленника. У следствия появились доказательства причастности к двум преступлениям судимого 39-летнего жителя города Липецка, ранее отбывавшего наказание за аналогичные эпизоды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в следственный отдел для дачи показаний. При предъявлении ему неопровержимых улик, фигурант признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои слова во время их проверки следователем на месте преступлений.
На время предварительного следствия по ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления его вменяемости назначена амбулаторная психолого-психиатрическая судебная медицинская экспертиза, а также проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото: lipetsk.sledcom.ru
Карл
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Тубекулёрзник
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ЛЕЛИКУ
Приматам
лелик