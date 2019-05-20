Изнасиловавшего в Липецке пенсионерок мужчину взяли под стражу

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка в рамках расследования уголовного дела об изнасиловании двух липчанок на территории садоводческих товариществ заключен под стражу подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщин. Действия 39-летнего ранее судимого местного жителя следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

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Как сообщалось ранее, по данным следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 28 апреля и 12 мая 2019 года совершил изнасилование двух пенсионерок. На женщин 67 и 69 лет он напал на территории садоводческих товариществ им. Мичурина и Тракторостроитель-2. При этом он скрыл свое лицо, надев на голову чулок и маску. Кроме этого, после изнасилования он, угрожая ножом одной из женщин, потребовал её сбережения. Забрав 400 рублей, скрылся.В результате проведенного комплекса следственных действий и судебных экспертиз, был установлен генотип злоумышленника. У следствия появились доказательства причастности к двум преступлениям судимого 39-летнего жителя города Липецка, ранее отбывавшего наказание за аналогичные эпизоды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан и доставлен в следственный отдел для дачи показаний. При предъявлении ему неопровержимых улик, фигурант признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои слова во время их проверки следователем на месте преступлений.На время предварительного следствия по ходатайству следователя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления его вменяемости назначена амбулаторная психолого-психиатрическая судебная медицинская экспертиза, а также проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.