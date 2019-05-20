Благодаря подмосковным полицейским партия героина не попала в Липецк

Сотрудниками 16 батальона 2 полка ДПС (Южный) УГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Кашира на 111 км Автодороги М-4 «Дон» остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 31-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в распространении наркотических средств. «При проведении досмотра салона транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли 184 полимерных свертка с порошком и пакет с комкообразным веществом светлого цвета», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов. Задержанный пояснил, что забрал наркотики из тайника в г. Москве и перевозил с целью дальнейшей реализации в г. Липецке», – добавила Татьяна Петрова. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.