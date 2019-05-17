В России

22 минуты назад

Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей

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#высшее образование

В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для ведущих вузов. Талантливых сотрудников ищут в соцсетях и на специализированных онлайн-ресурсах — как отечественных, так и зарубежных, сообщают «Известия».

Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному финансированию в рамках госпрограммы поддержки ведущих вузов «5-100». По мнению экспертов, масштабное обновление кадров поможет выиграть в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг.

Отмечается, что в «войну за таланты» уже включились ИТМО, ТюмГУ, Балтийский федеральный университет имени Канта, НИТУ МИСиС и другие высшие учебные заведения страны. 


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#высшее образование

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