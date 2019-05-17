22 минуты назад
Полицейские отыскали одного из продавцов клада из царских монет
Оперативники уголовного розыска отдела полиции №8 УМВД России по Липецку установили личность подозреваемого в мошенничестве, совершенном 22 февраля этого года. Тогда 60-летнего жителя Липецка обманули на 250 000 рублей, предложив ему поддельные монеты.
Липчанин решил помочь незнакомцам. В ломбарде одну из монет оценили более чем в 100 000 рублей. Злоумышленники предложили мужчине купить у них весь клад недорого, ссылаясь на отсутствие времени и документов. Потерпевшего заинтересовала сделка, но всей суммой он не располагал. После недолгих уговоров, часть денег он перевел мошенникам со своего банковского счета, а оставшуюся долю оплатил айфонами купленными в той же "Европе" в кредит. Общая сумма сделки составила 254 000 рублей.
Обман липчанин обнаружил в другом ломбарде - при оценке монеты оказались ничего не стоящими муляжами. Среди них не было даже той, что оценивали в первый раз.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан 46–летний житель Грязинского района, который по сведениям оперативников может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.
Армен
783нч