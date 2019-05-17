Полицейские отыскали одного из продавцов клада из царских монет

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №8 УМВД России по Липецку установили личность подозреваемого в мошенничестве, совершенном 22 февраля этого года. Тогда 60-летнего жителя Липецка обманули на 250 000 рублей, предложив ему поддельные монеты.





Липчанин решил помочь незнакомцам. В ломбарде одну из монет оценили более чем в 100 000 рублей. Злоумышленники предложили мужчине купить у них весь клад недорого, ссылаясь на отсутствие времени и документов. Потерпевшего заинтересовала сделка, но всей суммой он не располагал. После недолгих уговоров, часть денег он перевел мошенникам со своего банковского счета, а оставшуюся долю оплатил айфонами купленными в той же "Европе" в кредит. Общая сумма сделки составила 254 000 рублей.



Обман липчанин обнаружил в другом ломбарде - при оценке монеты оказались ничего не стоящими муляжами. Среди них не было даже той, что оценивали в первый раз.

Напомним, что 27 февраля на парковке у торгового центра «Европа» к потерпевшему подошли двое мужчин . Они рассказали, что во время строительных работ нашли клад из золотых и серебряных монет, и попросили помочь в их оценке. Сами владельцы клада не могли пойти к оценщику, так как у них якобы не было документов.Липчанин решил помочь незнакомцам. В ломбарде одну из монет оценили более чем в 100 000 рублей. Злоумышленники предложили мужчине купить у них весь клад недорого, ссылаясь на отсутствие времени и документов. Потерпевшего заинтересовала сделка, но всей суммой он не располагал. После недолгих уговоров, часть денег он перевел мошенникам со своего банковского счета, а оставшуюся долю оплатил айфонами купленными в той же "Европе" в кредит. Общая сумма сделки составила 254 000 рублей.Обман липчанин обнаружил в другом ломбарде - при оценке монеты оказались ничего не стоящими муляжами. Среди них не было даже той, что оценивали в первый раз. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении преступления задержан 46–летний житель Грязинского района, который по сведениям оперативников может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.



