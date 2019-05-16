Должники смогут погасить задолженность за вывоз мусора без пени

В настоящий момент задолженность жителей перед «ЭкоПром-Липецк» составляет свыше 65,7 миллионов рублей. Региональный оператор вынужден пойти на крайнюю меру – обратиться в суд. Недополученные средства не позволяют в полном объеме обновить парк спецтехники, в срок оплачивать ГСМ и расходные материалы для спецтехники.

Даже если житель не заключал письменный договор с АО «ЭкоПром-Липецк» и не оплачивал ни одной квитанции, обязанность платить всё равно есть. Суды Липецкой области придерживаются этой же позиции – массовая подача заявлений о выдаче судебных приказов уже дала свои результаты: партия судебных приказов отправлена в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Сейчас у жителей, имеющих задолженность, есть возможность погасить долг без пени. «ЭкоПром-Липецк» предоставляет отсрочку начисления пени для должников, но в квитанциях за май уже предусмотрена соответствующая строка.

Для должников, которые безответственно отнесутся к своей задолженности, статьей 155 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что с 31-го по 90-й день просрочки платежа пени составит 1/300 учетной ставки Центробанка РФ за каждый день просрочки, с 91-го дня - 1/130 учетной ставки. Кроме того должникам придется уплатить не только неоплаченные квитанции и пеню, но и дополнительные расходы – госпошлину и судебные издержки.

«Ежедневно свыше 120 единиц спецтехники и 650 сотрудников трудятся для того, чтобы перевезти, обработать, отсортировать и грамотно утилизировать порядка 500 тонн отходов. Важно понимать, что эффективный и экологически безопасный цикл движения отходов требует постоянных вложений. Только за последний год компания инвестировала свыше 190 миллионов рублей в покупку спецтехники и развитие раздельного сбора пластика. Таким образом, сложившаяся задолженность может негативно отразиться на санитарном благополучии региона,» - прокомментировали в пресс-службе регоператора.

Последствия неоплаты вывоза мусора будут такими же, как в случае с любыми другими коммунальными услугами:

- взыскание долга со счетов в банке, зарплаты, пенсии и других доходов должника;

- арест имущества с его дальнейшей реализацией в счёт уплаты долга;

- ограничение права выезда за границу Российской Федерации;

- ограничение регистрационных действий с имуществом (например, на продажу квартиры).

В интересах жителей не доводить дело до судебных разбирательств, а вовремя вносить плату за коммунальные услуги



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