Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав

На "горячую линию" прокуратуры Чаплыгинского района, открытую в рамках форума "Вместе ради детей", поступила информация о неисполнении отцом несовершеннолетнего ребенка обязанностей по его воспитанию.

Установлено, что отвечик не работает, пропивает детские социальные пособия.



Более того, мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, поставлен на профилактический учет как семейный дебошир, наказывался в административном порядке за неисполнение родительских обязанностей.



Все заботы о ребенке легли на плечи матери.



В соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ родители могут быть ограничены в родительских правах.



Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).



Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).



Прокурор в соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, поскольку они в силу своего возраста не имеют возможности самостоятельно обратиться в суд.



По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчика в родительских правах и взыскать с него алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода, сообщает прокуратура Липецкой области.





