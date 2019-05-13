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Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав

5 386
#лишение родительских прав
Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав

На "горячую линию" прокуратуры Чаплыгинского района, открытую в рамках форума "Вместе ради детей", поступила информация о неисполнении отцом несовершеннолетнего ребенка обязанностей по его воспитанию.

Установлено, что отвечик не работает, пропивает детские социальные пособия. 

Более того,  мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, поставлен на профилактический учет как семейный дебошир, наказывался в административном порядке за неисполнение родительских обязанностей. 

Все заботы  о ребенке легли на плечи матери.  

В соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ родители могут быть ограничены в родительских правах.

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

Прокурор в соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, поскольку они в силу своего возраста не имеют возможности самостоятельно обратиться в суд.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием ограничить ответчика в родительских правах и взыскать с него алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части заработка и (или) иного дохода, сообщает прокуратура Липецкой области.

 
5 386
#лишение родительских прав

Комментарии (5)

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гость

1 минуту назад
Садист, и тебя дебила!
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Мина

8 минут назад
Ну и там так то не сильно далекие люди то сидят. Понабрали сброд! Кобыла подставами занимается. Уваркину топит! В надежде на что? Что ее на место мэра поставят?!)
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Кактус

9 минут назад
Рита, потому , уважаемая, господам из мэрии с р а т ь на все. Они там выборами, поборами, воровством и личной жизнью занимаются! И не следят за работой этих самых соцслужб!
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Рита

10 минут назад
Почему обращают внимание на проблемные семьи только после того, как кого то убили или побили или порезали? Почему так халатно работают соцслужбы?
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Садист

35 минут назад
Его надо продать на органы.Толку будет больше.
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