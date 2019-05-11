Происшествия

сегодня, 08:50

Отца пятерых детей убили в поселке Тракторостроителей

20 3843
#убийство
2
Отца пятерых детей убили в поселке Тракторостроителей

Подозреваемый в преступлении задержан по "горячим следам".

В ночь с 9 на 10 мая в Липецке на улице Ильича (поселок Тракторостроителей) погиб 36-летний отец пятерых детей. По сведениям GOROD48, погибший получил несовместимую с жизнью травму в результате конфликта с 37-летним жителем поселка.



Подозреваемого в нанесении мужчине смертельной травмы задержали по "горячим следам", позже его заключили под стражу. Известно, что ранее он был судим за грабеж. 

 
20 3843
#убийство
2

Комментарии (20)

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для дорогого Гостя

2 минуты назад
Все вопросы к власти...Пять много или мало?! Если дружные и работали...С голода не умирали..Это любовь и уважения...Дети,это счастье Вырастут...Нет отца,это горе...Царствие небесное,тебе Дима.. Только за что!??
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С Сокола

6 минут назад
Царство небесное, вечный покой. Карта действующая.
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Гость

8 минут назад
ВВП. А при чем тут праздники? Для многих праздники, это время побыть с семьёй, сходить в парк, отдохнуть. Или на даче поработать. Но для других праздники, это оправдание пьянки. Собственно они и в не праздники, так же пьют. Царствие небесное мужчине. Но вот, что бы позволить себе иметь пятерых детей, надо иметь хороший стабильный доход и уверенность в том, что этот доход сохранится. Но иметь пятерых детей и не иметь денег на похороны? Пять детей по нынешним временам это много
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гость 1

13 минут назад
Елена, ты мразота конченная!Не зная людей такую херню пишешь.Подавишься своей желчью падла!
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Убиенный был

25 минут назад
Гость, и тем и другим?
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++++++++

25 минут назад
Нельзя плодить столько быдляка!, Согласна с Вами.
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Гость

25 минут назад
777, Сырский далеко не самый тихий район. Там и наркоманов, и алкашей полно
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Елена

26 минут назад
Гость, потому что это многодетные побирушки по жизни.А карточка жены заблокировали приставы за не неуплаченые долги.
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Липчанин

27 минут назад
Что такое в городе творится????????количество правонарушений растёт или город48 на них акцент стал делать??
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Нельзя плодить столько быдляка!

28 минут назад
ВВП, Нормальным людям праздники не мешают оставаться людьми.Нк бухай и не быдли,просто отдыхай.Дворня они и есть дворня.Помогать таким дело не благодарное. Хочешь помочь дураку-сам дурак.
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