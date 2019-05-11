Отца пятерых детей убили в поселке Тракторостроителей

Подозреваемый в преступлении задержан по "горячим следам".

В ночь с 9 на 10 мая в Липецке на улице Ильича (поселок Тракторостроителей) погиб 36-летний отец пятерых детей. По сведениям GOROD48, погибший получил несовместимую с жизнью травму в результате конфликта с 37-летним жителем поселка.Подозреваемого в нанесении мужчине смертельной травмы задержали по "горячим следам", позже его заключили под стражу. Известно, что ранее он был судим за грабеж.