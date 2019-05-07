Почти 50 липчан разорились на шашлыках

Предупреждений за разведения огня нет — сразу штраф.

49 человек за первые майские выходные были оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима. Любителей шашлыков и костров выявляют сотрудники государственного пожарного надзора. Так как в регионе действует особый противопожарный режим, профилактической беседой или предупреждением инспекторы не ограничиваются. Нарушителям сразу же выписывают штраф — от 2 000 до 4 000 рублей.



Только в пределах Липецка оформлено 19 протоколов, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области. Липчан ловили у костров в районе Силикатные озер, а также на их дачных участках. Сознательные горожане жаловались через «горячую линию» на соседей, разводивших огонь.



Напомним, что постановлением администрации Липецкой области на территории региона с 25 апреля по 31 августа на территории региона введен особый противопожарный режим. В указанный период устанавливается запрет на разведение костров.



Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается к жителям города и области с просьбой быть предельно осторожными и внимательными. Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.



