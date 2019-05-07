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Почти 50 липчан разорились на шашлыках

34 2366
#штраф #режим #шашлыки #огонь
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Почти 50 липчан разорились на шашлыках

Предупреждений за разведения огня нет — сразу штраф.

49 человек за первые майские выходные были оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима. Любителей шашлыков и костров выявляют сотрудники государственного пожарного надзора. Так как в регионе действует особый противопожарный режим, профилактической беседой или предупреждением инспекторы не ограничиваются. Нарушителям сразу же выписывают штраф — от 2 000 до 4 000 рублей.

Только в пределах Липецка оформлено 19 протоколов, сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области. Липчан ловили у костров в районе Силикатные озер, а также на их дачных участках. Сознательные горожане жаловались через «горячую линию» на соседей, разводивших огонь.

Напомним, что постановлением администрации Липецкой области на территории региона с 25 апреля по 31 августа на территории региона введен особый противопожарный режим. В указанный период устанавливается запрет на разведение костров.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается к жителям города и области с просьбой быть предельно осторожными и внимательными. Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.

34 2366
#штраф #режим #шашлыки #огонь
1

Комментарии (34)

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Как гость
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карл

1 минуту назад
А штрафы нарисовал по такому случаю почти изживший себя Тиньков?))
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лиса

2 минуты назад
Работайте граждане за гроши, а потом платите налоги, коммуналки и штрафы в еб/инестических размерах. А то депутатам нашим лостеров покупать не на что будет!!!
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орел

3 минуты назад
им просто тоже жрать на что-то надо))) вот и штрафуют... каждый выживает как может
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однако

3 минуты назад
Я только ЗА!, нууу,это другое. Народ задается вопросом:почему шашлык жарить у себя на участке нельзя при соблюдении противопожарных норм? Где инфу узнать? А то прикуплю форму,бумашки напечатаю да пойду по 2тр собирать с * )))
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Дедушка Ананий

17 минут назад
Я могу в ответ на замечание , предложить им поцеловать меня в конец .
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гость

19 минут назад
А когда начнут МЧС штрафовать за время прибытия к пожару и за не профессиональные действия на пожарах?Тушить не кому просто вот и горит всё вокруг, хватает конечно и оаздалбаев, но пожарная охрана вот из таких деятелей как на фото просто лежит на боку и уже давно!Верните профессионалов которых вы уволили и загнабили в своём сраночм МЧС и будет всем покойи шашлыки!Никто ведь к дворнику не ходит с температурой!А вот пожары тушить почему то могут все кому не лень!!!
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хурман

24 минуты назад
люблю отжарить молодое упругое мясо
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Я только ЗА!

33 минуты назад
однако, да все верно
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?

34 минуты назад
А почему у реки заборы, где должна быть дорога не убирают, подъезд к реке пожарных не волнует или есть чем тушить?
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вопрос

42 минуты назад
А если у меня нет плиты на даче,то жрать как приготовить?
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