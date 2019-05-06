В Липецке введен особый противопожарный режим

С 26 апреля по 31 августа на территории Липецка введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано исполняющей обязанности главы города Евгенией Уваркиной.

Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС, в связи с установившейся теплой сухой погодой и обострением пожарной обстановки, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных происшествий, в этот период на территории областного центра запрещено разведение костров.



В преддверии наступающих выходных дней специалисты настоятельно рекомендуют липчанам и гостям нашего города во время отдыха на природе быть особенно внимательными и бдительными. В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:



- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;



- курить, бросать горящие спички, окурки;



- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;



- оставлять бутылки, осколки стекла, другой мусор.



Как известно, нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4, на должностных лиц – от 15 до 30, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40, на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей соответственно. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.



Если вы стали свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112».

