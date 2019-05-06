Происшествия

47 минут назад

В Липецкой области осуждена сотрудница банка обокравшая клиента

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#кража #банк
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В Липецкой области осуждена сотрудница банка обокравшая клиента

Собранные Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней бывшей сотруднице банка, виновной в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца).

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года подсудимая, являясь финансовым консультантом одного из отделений банка, с помощью служебного программного обеспечения, установленного на персональном компьютере, похитила со счетов вкладчиков денежные средства в общей сумме 14 тысяч рублей. Используя персональные данные и составляющие банковскую тайну сведения о счетах трех жителей Брянской области, без их ведома и согласия, оформила перевыпуск их дебетовых карт, с помощью которых обналичила деньги. 

Заявление одного из потерпевших, обнаружившего списание денег с банковского счета, стало поводом для проверки службой собственной безопасности банка и возбуждения уголовного дела следственными органами. 

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемая не признала и выдвинула версию о непричастности к совершению преступлений. Однако ее доводы следствие расценило, как попытку избежать ответственности, и опровергло собранными доказательствами.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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#кража #банк
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Комментарии (2)

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Патологоанатом

31 минуту назад
Штраф... 100 тыр.! Я в шоке! Да за это САЖАТЬ НУЖНО... С КОНФИСКАЦИЕЙ... НАДОЛГО!!!
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Ели пукали

39 минут назад
наш кассир обобрал вкладчиков на 152 млн руб за год и в ничего, в губеры метит
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