47 минут назад
В Липецкой области осуждена сотрудница банка обокравшая клиента
Собранные Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летней бывшей сотруднице банка, виновной в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца).
Заявление одного из потерпевших, обнаружившего списание денег с банковского счета, стало поводом для проверки службой собственной безопасности банка и возбуждения уголовного дела следственными органами.
На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления обвиняемая не признала и выдвинула версию о непричастности к совершению преступлений. Однако ее доводы следствие расценило, как попытку избежать ответственности, и опровергло собранными доказательствами.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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