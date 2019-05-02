Спорт

сегодня, 11:17

«Липецкие стрижи» дома радуют хет-триками и пента-триками

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#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"
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«Липецкие стрижи» дома радуют хет-триками и пента-триками

Домашний турнир «Весенний лед» липчане начали с двух побед.

Во дворце спорта «Звездный» стартовал турнир по хоккею «Весенний лед» среди юношей 2005 г.р., в котором принимают участие команды из 6-ти городов.

«Липецкие стрижи» под руководством тренера Алексея Сынкова сразу обозначили свои претензии на итоговую победу, выиграв два стартовых матча с одинаковым разгромным счетом – 7:2.

Первыми вчерашним утром под горячую руку липчан попался «Кристалл» из Саратова. В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, а во втором отрезке нашу команду прорвало – в чужие ворота были забиты пять безответных голов. В заключительной двадцатиминутке, когда накал страстей спал, соперники по два раза поражали ворота друг друга.

Хет-трик сделал Евгений Захаров – именно на его счету две первые, самые важные шайбы. Дважды отличился Глеб Пугачев, отличившийся в неравных составах – в большинстве и меньшинстве. Также на его счету одна голевая передача и приз лучшему игроку матча в составе липчан. По голу в активе Владислава Мургина и Владимира Шишкина.

У гостей обе шайбы забросил Владислав Галузин – его и наградили специальным призом, как лучшего игрока «Кристалла».

В вечернем игровом слоте «Липецкие стрижи» сыграли и с «ДЮСШ ДС «Олимпийский» из Рязани – первый период вновь без голов, во втором соперники вышли вперед, но к перерыву счет был уже – 2:2. В третьем отрезке команда Сынкова буквально смела рязанцев со льда, отправив в их ворота 5 шайб.

В этом матче особо отличился Никита Шальнев, по праву признанный лучшим игроком – ведь на его счету пента-трик (5 голов в одном матче!). По голу в активе Захарова, Михаила Каратеева и Егора Некрасова.

Турнир продолжается, его итоги будут подведены завтра.

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#Хоккей #"Липецкие стрижи" #турнир "Весенний лед"
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Комментарии (2)

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Эйфория

2 минуты назад
Мстители: Финал шикарный фильм ходили в кино и вам советую или в кино сходить или дома посмотреть фильм бомбический очень довольны и это не реклама а совет....не могу отойти от восторга.
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цирк

сегодня, 11:25
по моему мнению, уже пора орать во все горло -стас ты космос
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