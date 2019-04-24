53 минуты назад
Юные хоккеисты могут отличиться в турнире «Весенний лед»
В "Звездном" наградят не только три сильнейшие команды, но и приготовили немало индивидуальных призов для лучших игроков.
Турнир «Весенний лед» по хоккею среди юношей 2005 г.р. пройдет в липецком дворце спорта «Звездный» с 1 по 3 мая.
Как сообщили GOROD48 организаторы, в соревновании примут участие команды из шести городов, которые сыграют между собой в один круг. В первые два дня игрокам придется выдержать по два матча в день, что непросто в 13-14-летнем возрасте, но «трус не играет в хоккей».
Липецк представит команда ДЮСШ №11 (2005 г.р.), которую тренирует Алексей Сынков.
Хоккеистам нужно готовиться не только к бескомпромиссным баталиям, но и к тому, что у них будет возможность выиграть большое количество призов. Ведь после каждого (!) матча лучшие игроки команд получат памятные статуэтки.
Будут определены сильнейшие игроки и по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший снайпер» и «Лучший ассистент». К слову и в липецкой команде есть парни, которые могут завоевать призы. Это прежде всего вратарь Артем Орлов, полевые игроки Евгений Захаров, Михаил Найденышев, Владимир Шишкин..
Турнир планирует ежедневно освещать GOROD48.
Расписание игр:
1 мая
8.00 Липецк – Саратов
10.00 Тамбов – Воронеж
12.00 Бобров (воронежская обл.) – Рязань
14.00 Тамбов – Саратов
16.00 Липецк – Рязань
18.00 Воронеж – Бобров
2 мая
8.00 Липецк – Тамбов
10.00 Бобров – Саратов
12.00 Рязань - Воронеж
14.00 Тамбов – Бобров
16.00 Рязань – Саратов
18.00 Липецк - Воронеж
3 мая
8.00 Рязань – Тамбов
10.00 Воронеж – Саратов
12.00 Липецк – Бобров.
Торжественная церемония закрытия турнира в 12.15.