Юные хоккеисты могут отличиться в турнире «Весенний лед»

В "Звездном" наградят не только три сильнейшие команды, но и приготовили немало индивидуальных призов для лучших игроков.

Турнир «Весенний лед» по хоккею среди юношей 2005 г.р. пройдет в липецком дворце спорта «Звездный» с 1 по 3 мая.

Как сообщили GOROD48 организаторы, в соревновании примут участие команды из шести городов, которые сыграют между собой в один круг. В первые два дня игрокам придется выдержать по два матча в день, что непросто в 13-14-летнем возрасте, но «трус не играет в хоккей».

Липецк представит команда ДЮСШ №11 (2005 г.р.), которую тренирует Алексей Сынков.

Хоккеистам нужно готовиться не только к бескомпромиссным баталиям, но и к тому, что у них будет возможность выиграть большое количество призов. Ведь после каждого (!) матча лучшие игроки команд получат памятные статуэтки.

Будут определены сильнейшие игроки и по номинациям «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший снайпер» и «Лучший ассистент». К слову и в липецкой команде есть парни, которые могут завоевать призы. Это прежде всего вратарь Артем Орлов, полевые игроки Евгений Захаров, Михаил Найденышев, Владимир Шишкин..

Турнир планирует ежедневно освещать GOROD48.

Расписание игр:

1 мая

8.00 Липецк – Саратов

10.00 Тамбов – Воронеж

12.00 Бобров (воронежская обл.) – Рязань

14.00 Тамбов – Саратов

16.00 Липецк – Рязань

18.00 Воронеж – Бобров

2 мая

8.00 Липецк – Тамбов

10.00 Бобров – Саратов

12.00 Рязань - Воронеж

14.00 Тамбов – Бобров

16.00 Рязань – Саратов

18.00 Липецк - Воронеж

3 мая

8.00 Рязань – Тамбов

10.00 Воронеж – Саратов

12.00 Липецк – Бобров.

Торжественная церемония закрытия турнира в 12.15.