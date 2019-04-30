В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении директора ООО СУ - 10 треста "Липецкстрой", похитившего денежные средства "дольщиков", заключивших договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице 50 лет НЛМК, направлено в суд.



Дом не достроен, квартиры гражданам, полностью оплатившим их стоимость, не предоставлены.



Ход расследования уголовного дела находился под особым контролем прокуратуры области.



Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в Октябрьский районный суд Липецка для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до 3 лет.





