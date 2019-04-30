Общество

51 минуту назад

В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам

2 646
#дольщики
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В Липецке направлено в суд первое дело по обманутым дольщикам

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении директора ООО СУ - 10 треста "Липецкстрой", похитившего денежные средства "дольщиков", заключивших договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице 50 лет НЛМК, направлено в суд.

Дом не достроен, квартиры гражданам, полностью оплатившим их стоимость, не предоставлены.

Ход расследования уголовного дела находился под особым контролем прокуратуры области.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в Октябрьский районный суд Липецка для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до 3 лет.

 
2 646
#дольщики
1

Комментарии (2)

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Гость

39 минут назад
А возмещение дольщикам денег какой статьёй закона предусмотрено? Штраф в пользу государства? А вы дольщики- ждите, когда очередь дойдёт? Почему не обязывают вернуть похищенное хозяевам? Или это не входит в задачу, главное оповестить всех, что наказывают мошенников?
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хи-хи

42 минуты назад
Штраф 1 лям.
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