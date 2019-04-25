Общество

49 минут назад

Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова ушла в отставку

17 909
#архитектура
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Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова ушла в отставку

Четверг 25 апреля стал последним рабочим днем заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры-главного архитектора Липецка Татьяны Азовой. Она написала заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудилась в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. В декабре 2016 года заняла кресло заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора города. Татьяна Азова имеет благодарность от Министерства регионального развития Российской Федерации, является членом Союза архитекторов России.

С участием Татьяны Азовой была проведена серьезная работа в сфере нормативного и правового регулирования – разработаны и утверждены Генеральный план города, Правила землепользования и застройки. Разработаны проекты планировки и межевания. Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. В целях изменения внешнего облика зданий – приняты Положения «Об архитектурно-градостроительном облике объекта», «О рекламе», «Об информационных элементах» и другие. Утверждены и воплощаются в жизнь объекты социальной инфраструктуры – новые современные школы с бассейнами и детские сады в микрорайонах. В 2017 году Липецк одним из первых вошел в федеральную программу: «Формирование комфортной городской среды» (выполнены первые площадки – Городище, сквер Ворошилова), сообщает пресс-служба администрации Липецка.

17 909
#архитектура
1

Комментарии (17)

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ТРОЛЛЯМ ЗАЩИЩАЮЩИМ АЗОВУ

47 секунд назад
Анонимы, чтож вы не смогли назвать не один её воплощёный проект в Липецке? Ну совсем нечего сказать?
ответить

Гость

2 минуты назад
Жалко
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дед

2 минуты назад
Результат работы Азовой находится рядом с площадью Петра на улице Калинина Радиаторная Такого уникального срачника нет в других областных центрах Приглашаем пенсионерку озрить плоды своего поганого труда
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Шалунишка

5 минут назад
В ЧОП ее охранником. А
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Ну я не спец в диагностике )))

11 минут назад
)))), но всё-таки 27 рановато для климакса
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Жаль

20 минут назад
-1 профессионал (((
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Рефери

22 минуты назад
Порядочный человек,с тербунцами-дураками вынесла период,да эффективный получился. Профи. Удачи Вам.
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Людмила

25 минут назад
Это замечательный человек и женщина!!! Отличный руководитель! А вы, кто унижает и оскорбляет её, полные ничтожества и отщепенцы... НЕГОДЯИ! Дай Бог ей здоровья и отдыха , наконец то , от этой неблагодарной работы!
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))))

34 минуты назад
Она не истеричка! Она климактеричка! Возраст тут ни при чём - это диагноз!
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Имею мнение

35 минут назад
Как бы плохо я к совку не относился, но при нем проектировали и строили город для людей, а не ради прибыли! А почти все, что построила нынешняя "архитектура" уродует облик города и зачастую даже мешает... Как говорится "скатертью дорога!"
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