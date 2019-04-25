49 минут назад
Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова ушла в отставку
Четверг 25 апреля стал последним рабочим днем заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры-главного архитектора Липецка Татьяны Азовой. Она написала заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.
С участием Татьяны Азовой была проведена серьезная работа в сфере нормативного и правового регулирования – разработаны и утверждены Генеральный план города, Правила землепользования и застройки. Разработаны проекты планировки и межевания. Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. В целях изменения внешнего облика зданий – приняты Положения «Об архитектурно-градостроительном облике объекта», «О рекламе», «Об информационных элементах» и другие. Утверждены и воплощаются в жизнь объекты социальной инфраструктуры – новые современные школы с бассейнами и детские сады в микрорайонах. В 2017 году Липецк одним из первых вошел в федеральную программу: «Формирование комфортной городской среды» (выполнены первые площадки – Городище, сквер Ворошилова), сообщает пресс-служба администрации Липецка.
ТРОЛЛЯМ ЗАЩИЩАЮЩИМ АЗОВУ
Гость
дед
Шалунишка
Ну я не спец в диагностике )))
Жаль
Рефери
Людмила
))))
Имею мнение