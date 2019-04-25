Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова ушла в отставку

Четверг 25 апреля стал последним рабочим днем заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры-главного архитектора Липецка Татьяны Азовой. Она написала заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудилась в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. В декабре 2016 года заняла кресло заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора города. Татьяна Азова имеет благодарность от Министерства регионального развития Российской Федерации, является членом Союза архитекторов России.



С участием Татьяны Азовой была проведена серьезная работа в сфере нормативного и правового регулирования – разработаны и утверждены Генеральный план города, Правила землепользования и застройки. Разработаны проекты планировки и межевания. Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования. В целях изменения внешнего облика зданий – приняты Положения «Об архитектурно-градостроительном облике объекта», «О рекламе», «Об информационных элементах» и другие. Утверждены и воплощаются в жизнь объекты социальной инфраструктуры – новые современные школы с бассейнами и детские сады в микрорайонах. В 2017 году Липецк одним из первых вошел в федеральную программу: «Формирование комфортной городской среды» (выполнены первые площадки – Городище, сквер Ворошилова), сообщает пресс-служба администрации Липецка.



